Reggina, il sogno promozione è vivo: la volata finale tra scontri diretti e derby decisivi

serie d

REGGIO CALABRIA Dopo lo scampato pericolo di domenica scorsa al stadio Granillo, nella sfida contro il Messina giocata davanti a oltre 7 mila spettatori, la Reggina 1914 si prepara alla volata finale per la promozione in serie C.

La rincorsa degli amaranto è stata fin qui entusiasmante: nove vittorie consecutive hanno riacceso entusiasmo e ambizioni, riportando la squadra allenata da Torrisi a ridosso della vetta. Nelle ultime tre gare, però, il passo ha leggermente rallentato – cinque punti conquistati – senza tuttavia compromettere la classifica: il distacco dalla prima posizione resta di appena due lunghezze. Un margine minimo che mantiene tutto aperto, ma che impone da qui in avanti continuità e determinazione.

Il calendario propone subito snodi cruciali. Il 22 febbraio è in programma il derby contro la Vigor Lamezia. Poi, il 15 marzo, lo scontro diretto contro la Igea Virtus, attualmente capolista in coabitazione con il Savoia 1908. Una gara che potrebbe rappresentare non solo uno spartiacque in classifica, ma anche una svolta emotiva nella corsa al primo posto. Un altro scontro diretto è in programma il 29 marzo contro l’Athletic Palermo, al momento a quota 44 punti come la Reggina.

Intanto la società ha voluto compattare ulteriormente l’ambiente. Il direttore generale Giuseppe Praticò ha affidato ai social un messaggio forte e carico di riconoscenza verso la tifoseria, protagonista di una cornice straordinaria al Granillo. Un ringraziamento agli oltre 7 mila cuori amaranto che hanno trasformato lo stadio in un simbolo vivo di appartenenza, alla Curva Sud per la coreografia “Rhegion” capace di raccontare identità e storia, alla Tribuna Ovest vestita di bianco e amaranto. Parole che sottolineano l’orgoglio per una squadra capace di reagire e rimettere in equilibrio una partita nata in salita, dimostrando solidità fisica e mentale. «Una squadra che ha dato tutto. Uno stadio unito. Una città unita. Un’unica direzione», il senso del messaggio, che invita a proseguire il cammino con umiltà, determinazione e passione.



La Reggina ci crede. Ci crede lo spogliatoio, ci crede il tecnico, ci crede la società. E soprattutto ci crede una città che sogna di tornare tra i professionisti. Le ultime dieci partite diranno se la rincorsa si trasformerà in trionfo. (redazione@corrierecal.it)

Foto tratte dalla pagina facebook del dg Giuseppe Praticò

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato