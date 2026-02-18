Crotone, la Curva Sud rientra allo Scida: finisce la protesta dei tifosi rossoblù

la decisione

CROTONE La sconfitta, per certi versi inattesa, maturata a Picerno lascia l’amaro in bocca, ma porta con sé anche una notizia attesa da settimane: domenica 22 febbraio, in occasione di Crotone-Foggia allo stadio Scida, la Curva Sud tornerà sugli spalti. Ad annunciarlo è una nota firmata dall’avvocato Gianluca Marino, legale del gruppo organizzato: «Il sottoscritto avvocato Gianluca Marino, in qualità di legale della Curva Sud Crotone, comunica che in occasione della prossima partita della Fc Crotone il gruppo del tifo organizzato tornerà a riempire gli spalti e a sostenere la maglia rossoblù».

Una decisione che segna la fine di una protesta definita «dolorosa ma doverosa», iniziata dopo «le numerose ed ingiuste diffide pervenute a seguito della partita di play off 2023/2024 in quel di Picerno, ove decine di miei assistiti furono daspati a seguito di una sommaria indagine». Un passaggio che aveva spinto il tifo organizzato a disertare il settore come forma di rivendicazione.«Per l’amore della maglia, comunque si torna a cantare», prosegue la nota. «La Curva Sud Crotone comunica il proprio rientro nel settore a partire dalla prossima gara. La decisione di sospendere la presenza sui gradoni è stata assunta con sofferenza ma con senso di responsabilità, per rivendicare rispetto, identità e centralità del tifo organizzato all’interno della realtà rossoblù».Nelle ultime settimane, secondo quanto riferito dal gruppo, sarebbero arrivati segnali ritenuti significativi. «È stata nuovamente indossata la maglia rossoblù, simbolo storico e identitario della città e della sua tradizione sportiva. Sono state apprezzate le parole del mister, che ha pubblicamente invitato la Curva a tornare al proprio posto, riconoscendone il valore. Così come è stato significativo il gesto della squadra che, al termine della gara in trasferta, è tornata a salutare il settore ospiti».Per la Curva Sud, si tratta di conferme importanti: «Tali segnali confermano ciò che la Curva Sud ha sempre sostenuto: il tifo organizzato rappresenta una componente fondamentale del patrimonio sportivo e sociale di Crotone. La Curva non è un elemento accessorio, ma parte integrante della storia, dell’identità e dell’anima rossoblù».Da qui l’invito alla compattezza: «Nel rispetto dei propri valori e dell’attaccamento al territorio, la Curva Sud invita tutti coloro che hanno condiviso e sostenuto la protesta a fare ritorno sui gradoni con ancora maggiore compattezza e determinazione. Non sono le categorie a determinare la passione, ma i colori e la maglia rossoblù, simboli di appartenenza a una comunità. La Curva Sud Crotone tornerà a sostenere la squadra con la consueta passione, nel rispetto della propria dignità e dell’identità che da sempre rappresenta».

Domenica allo Scida arriverà un Foggia in piena tempesta sportiva. Il club rossonero, ultimo in classifica nel girone C di serie C, ha cambiato guida tecnica dopo le dimissioni di Vincenzo Cangelosi, affidando la panchina a Michele Pazienza. La scelta è stata ufficializzata dopo aver informato l’amministrazione giudiziaria della società.«Arrivo a Foggia con grande senso di responsabilità e determinazione – ha dichiarato Pazienza -. So bene che la situazione di classifica non è delle migliori, ma conosco il valore di questa piazza e della sua tifoseria. Dobbiamo restare uniti e lavorare con sacrificio e compattezza per raggiungere a tutti i costi l’obiettivo della salvezza. È una sfida importante e sono pronto ad affrontarla con tutto me stesso».Nel pomeriggio di ieri il nuovo tecnico ha diretto la prima seduta di allenamento in vista della trasferta di Crotone. Allo Scida si preannuncia così una sfida delicata su entrambi i fronti: da un lato il ritorno del tifo organizzato rossoblù, dall’altro un Foggia chiamato a rialzarsi per evitare che la crisi di risultati comprometta definitivamente la stagione. (redazione@corrierecal.it)

