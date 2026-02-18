Maltempo in Calabria, interventi di Rfi sulla linea ferroviaria a Paola

i lavori

COSENZA La linea ferroviaria minacciata dalle mareggiate lungo il Tirreno cosentino rimane sotto osservazione in più punti. A Paola, anche oggi, continuano gli interventi da parte di Rfi con il posizionamento di strutture frangiflutti in corrispondenza della strada litoranea, di prosecuzione del lungomare cittadino, pesantemente danneggiata dalle mareggiate e parallela al tracciato ferroviario. Situazione analoga si registra più a nord, nel Comune di Belvedere Marittimo, dove in località Ponte di ferro le onde continuano a minacciare i binari. Il sindaco Vincenzo Cascini ha interessato della questione Rfi e si aspettano interventi.

