Esondazione Crati a Sibari, pompe idrovore in azione nel complesso nautico – VIDEO

intervento congiunto

CASSANO ALL’IONIO Il lento ritorno alla normalità. Proseguono senza sosta gli interventi di pulizia e asciugatura ai Laghi di Sibari, grazie al lavoro congiunto di Calabria Verde, dei volontari della Protezione Civile e del personale della manutenzione del Comune di Cassano all’Ionio e dell’AssoLaghi. In queste ore sono inoltre partite le operazioni con le idrovore della Protezione Civile, che consentiranno di svuotare il complesso nautico dall’acqua residua. All’opera anche la spazzatrice meccanica, impegnata nella pulizia delle aree già asciutte e nuovamente percorribili. Si interviene parallelamente anche nelle aree comuni dei complessi dove il livello dell’acqua è sceso al di sotto della soglia di guardia, per accelerare il ritorno alla normalità e garantire sicurezza e decoro dell’area. Altri aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.