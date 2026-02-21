Laghi di Sibari, situazione in miglioramento dopo l’ultima esondazione del Crati – VIDEO

L’aggiornamento

La situazione è in miglioramento nel complesso nautico dei Laghi di Sibari, nel Comune di Cassano allo Jonio, invasa nuovamente dalle acque ieri dopo che il fiume Crati ha nuovamente rotto gli argini. Nel corso della notte, dopo l’ultima esondazione, l’acqua era arrivata a sfiorare i 70 cm di altezza. Questa mattina, infatti, il livello medio si aggira intorno ai 40 cm. Nell’area si continua a lavorare senza sosta affinché vengano ripristinate, quanto prima, le condizioni minime di sicurezza. Sul campo c’è uno schieramento ingente gli uomini, donne e mezzi.

«Tutti insieme – ha detto il sindaco di Cassano Gianpaolo Iacobini – per portare a compimento questa azione di salvataggio del centro nautico. Mentre sugli argini si continua a lavorare per ricucire le ferite che si aprono una dopo l’altra, nel complesso nautico si continua a spalare fango e a togliere acqua».

Il videomessaggio del sindaco Iacobini: