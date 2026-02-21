La crisi “fantasma” di Catanzaro e il “binario morto” del centrodestra (che rischia una lunga guerriglia interna)

dimissioni sì-dimissioni no

CATANZARO Sta già passando agli annali come la crisi “fantasma” al Comune di Catanzaro. Le due firme mancanti necessarie per sfiduciare il sindaco Nicola Fiorita non sono arrivate e – dicono tutti i segnali e le fonti politiche – non arriveranno mai. Chiusa a 15 (sulle 17 necessarie) la pratica dal notaio Mario Sculco, l’ultima deadline per tornare al voto prima dell’estate anche a Catanzaro resta martedì 24 febbraio davanti al segretario comunale ma ormai è una scadenza puramente formale e ipotetica. Non succederà nulla, insomma. E forse era addirittura scontato. Politicamente, nel centrodestra le condizioni per la “spallata” al sindaco che guida una maggioranza di centrosinistra + “altri” non ci sono e probabilmente non ci sono mai realmente state. Forza Italia è stata in prima fila nell’assalto a Fiorita (ispirato peraltro da Azione), ma dagli alleati gli azzurri hanno ricevuto atteggiamenti improntati alla massima prudenza e alla fine sono rimasti con il più classico dei “cerini” in mano e l’amara sensazione di aver fatto male i propri conti. E gli “indecisi” – il pattuglione del “mondo di mezzo” dei “responsabili” del Misto vicini al centrodestra ma che di fatto tengono in vita Fiorita – sono rimasti tali. Chi teoricamente doveva convincerli – in primis si dice il vicepresidente della Regione Filippo Mancuso, già commissario della Lega e superfavorito alla futura candidatura a sindaco – non li ha convinti, e forse non si sarebbe nemmeno speso più di tanto per convincerli, evidentemente. E anche comprensibilmente: i maligni evocano consociativismi e trasversalismi, chissà, ma un dato però bisogna tenerlo a mente, e cioè far cadere un Comune come Catanzaro, capoluogo di regione, non è sicuramente operazione da fare a cuore leggero e all’improvviso.

Gli scenari (di guerra…)

È stata questa del resto sin da subito la posizione di Mancuso (l’ha illustrata la prima volta al Corriere della Calabria): la fine anticipata della consiliatura e quindi la conseguente scelta del candidato sindaco di Catanzaro – è stato il suo ragionamento – deve uscire da una valutazione più ampia del livello locale, cioè dal tavolo nazionale del centrodestra. E sotto questo aspetto, una riflessione per Catanzaro nel centrodestra a Roma non è nemmeno partita (del resto ancora si attende l’ufficialità per Reggio e Crotone, che votano già a fine maggio). Va anche detto che nemmeno Fratelli d’Italia ha mostrato particolare entusiasmo alla prospettiva della crisi immediata a Catanzaro: formalmente i meloniani hanno firmato il documento di sfiducia davanti al notaio (come la Lega con il suo unico consigliere comunale), ma è stato proprio lo “stretto necessario” per non sgranare l’unità della coalizione. Insomma, la “quasi” crisi o la crisi “fantasma” si è infilata nel “binario morto” del centrodestra. E ora? Ora nel centrodestra catanzarese già si percepiscono i primi segnali di una possibile lunga “guerriglia” interna, con Forza Italia nervosa e pronta a presentare il conto a Mancuso-Lega e a Fratelli d’Italia. Il campo è già minato e confuso, peraltro. In un’interpartitica regionale di alcuni giorni fa la leader FdI Wanda Ferro ha rivendicato la futura candidatura a sindaco per il proprio partito (il nome ormai sulla bocca di tutti è il presidente di Unindustria Aldo Ferrara): un passaggio tipico della liturgia politica nelle trattative ma intanto FdI l’ha consumato, contribuendo a sparigliare le carte sul tavolo. Di Mancuso si è detto, anche se il suo obiettivo – sostengono i “bene informati” – è quello di candidarsi sindaco con una veste più civica che partitica (operazione non facile, visto che alla Regione è in Giunta in quota Lega). Forza Italia – che “tiene in caldo” l’eterno Sergio Abramo – fa “sottotraccia” capire che dal 25 febbraio potrebbe sfruttare ogni occasione per rinfacciare agli alleati la “frenata” e la (presunta) timidezza nell’operazione anti-Fiorita. La previsione? Voleranno stracci, a Catanzaro, da qui a breve. (a. cant.)

