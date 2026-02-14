Amministrative nelle grandi città (e non solo), il centrodestra calabrese fa il punto

verso il voto

LAMEZIA TERME Reggio Calabria, Crotone e anche Catanzaro. Giorni di riflessione nella politica calabrese e soprattutto nel centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, quelli sicuri (Reggio e Crotone) e quelli possibili (Catanzaro) a maggio-giugno, con un occhio anche agli assetti alla Cittadella. Secondo quanto si è appreso da fonti qualificate, oggi i segretari e coordinatori regionali dei partiti del centrodestra avrebbero fatto un punto della situazione in una prima interpartitica, organizzata nel quadro delle trattative che comunque avrebbero il loro baricentro nel tavolo nazionale della coalizione: al tavolo, nel suo “esordio” dopo la recente nomina, anche la neo commissaria della Lega Calabria Valeria Sudano, oltre a Wanda Ferro per Fratelli d’Italia, Francesco Cannizzaro per Forza Italia, Pino Galati per Noi Moderati e Salvatore Bulzomì per l’Udc. Sempre secondo fonti del centrodestra, si sarebbe trattato di un tavolo chiaramente non risolutivo, considerando che i passaggi dovranno essere validati dal livello nazionale. Da quanto riferiscono le fonti del centrodestra, si sarebbe confermato l’impianto della distribuzione di massima tra i partiti per quanto riguarda le “caselle” delle Comunali nei capoluoghi chiamati al voto prima dell’estate, con Forza Italia che alla fine dovrebbe esprimere il candidato sindaco a Reggio e Crotone. Quanto a Catanzaro, riflettori puntati ovviamente sulla possibilità della fine anticipata della consiliatura: a quanto si è appreso, Catanzaro dovrebbe essere appannaggio della Lega con Filippo Mancuso, anche se Fratelli d’Italia avrebbe fatto capire di essere pronta, se del caso, ad avanzare un proprio nome. In sintesi comunque il “pallino” per Catanzaro – dicono tutti gli analisti politici – al momento è nelle mani di Mancuso, dalle cui mosse dipenderebbe il voto anticipato o no. Un passaggio infine al tavolo odierno sarebbe stato fatto anche con riferimento all’allargamento della Giunta regionale annunciato nelle scorse settimane dal governatore Roberto Occhiuto con l’ingresso di un assessore in quota Lega e un assessore in quota Noi Moderati, operazione che potrebbe concretizzarsi tra fine febbraio e inizi di marzo secondo i “bene informati”. (c. a.)

