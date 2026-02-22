Carro di Carnevale si ribalta tra San Marco Argentano e Fagnano Castello: grave una giovane

l’incidente

SAN MARCO ARGENTANO Incidente durante i festeggiamenti di Carnevale tra San Marco Argentano e Fagnano Castello, dove un carro allegorico si è ribaltato durante la sfilata, ferendo gravemente una giovane. Sul posto è intervenuto d’urgenza l’elisoccorso, che ha trasportato la ragazza all’ospedale Annunziata di Cosenza.

