l’incidente

Carro di Carnevale si ribalta tra San Marco Argentano e Fagnano Castello: grave una giovane

Sul posto è intervenuto d’urgenza l’elisoccorso, che ha trasportato la ragazza all’ospedale Annunziata di Cosenza

Pubblicato il: 22/02/2026 – 18:22
SAN MARCO ARGENTANO Incidente durante i festeggiamenti di Carnevale tra San Marco Argentano e Fagnano Castello, dove un carro allegorico si è ribaltato durante la sfilata, ferendo gravemente una giovane. Sul posto è intervenuto d’urgenza l’elisoccorso, che ha trasportato la ragazza all’ospedale Annunziata di Cosenza.

