Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
l’incidente
Carro di Carnevale si ribalta tra San Marco Argentano e Fagnano Castello: grave una giovane
Sul posto è intervenuto d’urgenza l’elisoccorso, che ha trasportato la ragazza all’ospedale Annunziata di Cosenza
Pubblicato il: 22/02/2026 – 18:22
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
SAN MARCO ARGENTANO Incidente durante i festeggiamenti di Carnevale tra San Marco Argentano e Fagnano Castello, dove un carro allegorico si è ribaltato durante la sfilata, ferendo gravemente una giovane. Sul posto è intervenuto d’urgenza l’elisoccorso, che ha trasportato la ragazza all’ospedale Annunziata di Cosenza.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali