Controlli a tappeto nel Crotonese: sequestri e slot sotto sigillo. Sanzioni per 50mila euro

CROTONE Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, ha interessato le città di Torre Melissa e Cirò Marina. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e della Guardia Costiera, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei servizi, personale della Guardia Costiera ha proceduto al controllo presso un’attività di ristorazione, all’esito del quale ha accertato la detenzione di prodotti ittici privi di tracciabilità. Pertanto, all’esito degli accertamenti, il titolare è stato sanzionato amministrativamente (1.500,00 euro) e sono stati sequestrati 23 kg di prodotti alimentari.



Successivamente, personale della Polizia Amministrativa e della Guardia di Finanza ha proceduto al controllo di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con annessa sala giochi, nel corso del quale è stata accertata la presenza di un dipendente risultato non regolarmente assunto. Inoltre, all’esito del controllo, il titolare è stato sanzionato amministrativamente per aver avviato la vendita al dettaglio di prodotti di genere non alimentare (p.m.r. 5.164,00 euro), senza aver presentato la prevista Scia, ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver omesso di esporre la tabella dei giochi proibiti e il costo della singola partita del gioco da biliardo, ovvero della tariffa oraria.

Nel corso dello stesso servizio interforze, è stato effettuato un secondo controllo amministrativo presso un’attività commerciale con annessa sala slot, dove è stata riscontrata la presenza di apparecchi da gioco non conformi alla normativa vigente in materia, nonché la presenza di 2 slot machine, regolarmente funzionanti, già oggetto di precedente sequestro amministrativo. All’esito degli accertamenti, il personale della Polizia Amministrativa, congiuntamente alla Guardia di Finanza, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’esercizio commerciale per violazione di sigilli, posto che è stato accertato l’utilizzo di slot machine già oggetto di sequestro, procedendo al sequestro degli apparecchi da gioco e del denaro rinvenuto al loro interno, ed elevando contestualmente una sanzione amministrativa a carico del proprietario per aver messo a disposizione della clientela diversi apparecchi da gioco non conformi alla normativa vigente in materia di gioco lecito (p.m.r. 40.000,00 euro). Il titolare è stato denunciato per aver omesso di esporre la tabella dei giochi proibiti e per non aver segnalato la presenza di un impianto di videosorveglianza, la cui installazione risultava priva di autorizzazione.



In ultimo, è stato identificato un dipendente risultato non regolarmente assunto, per il quale seguirà la segnalazione all’Ispettorato del Lavoro per le valutazioni di competenza. Lo stesso, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per oltraggio a Pubblico Ufficiale, avendo posto in essere una condotta lesiva dell’onore e del prestigio di un pubblico ufficiale nel compimento di un atto d’ufficio.

Per la durata dell’intero servizio, sono stati effettuati diversi posti di controllo lungo le arterie stradali nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture.

Nella giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato 275 persone, hanno controllato 172 veicoli e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale. Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati: 366 persone identificate, di cui nr. 90 con precedenti; 196 veicoli controllati; 3 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria; 25 posti di controllo; 3 attività commerciali controllate. Sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 50.000 euro.

