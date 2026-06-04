Cosenza capitale di Radio2: il 12 giugno grande concerto in città dedicato a Rino Gaetano

l’evento

COSENZA Una stagione positiva, segnata dalla crescita negli ascolti, che si chiude con un grande concerto a Cosenza che si terrà il 12 giugno, “Radio2 Live. Il cielo è sempre più blu”. Rai Radio2 si “festeggia” e, nel corso dell’ultima puntata della stagione invernale di “Radio2 Social Club”, viene tracciato il bilancio dell’anno appena trascorso. Dodici mesi, ha raccontato il direttore di Radio2 Giovanni Alibrandi, caratterizzato da numeri favorevoli. «Sono stato chiamato a dirigere questa radio il 10 giugno dell’anno scorso. In meno di un anno – ha detto – abbiamo registrato +400mila ascoltatori nel giorno medio. Siamo stabili nella top ten e vogliamo arrivare nella top five. Questo grazie anche a Rosario, il nostro Diego Armando Maradona, ma serve tutta la squadra per segnare e vincere». Quanto al futuro «ci sarà qualche novità con delle belle sorprese», ha anticipato il direttore. I numeri dell’emittente parlano chiaro: l’AQH (il quarto d’ora medio) è passato infatti dai 224mila ascoltatori del trimestre precedente ai 232.000 attuali che si riassumono in una crescita del 3,6%. Un successo rappresentato anche dai dati di Radio2 Social Club, il programma condotto da Luca Barbarossa ed Ema Stokholma, che durante la stagione ha ospitato 400 protagonisti del mondo della musica, del cinema, della televisione, dello sport, della letteratura e della cultura italiana e internazionale. Il concerto in Calabria, “Radio2Live, il cielo è sempre più blu”, organizzato nell’ambito della convenzione tra la Regione Calabria e Rai Com, (la messa in onda in tv su Rai2 e in radio in simulcast su Radio2 è prevista il 20 luglio) sarà arricchito dalla presenza di numerosi artisti: Noemi, Bambole di Pezza, Michele bravi, Sarah Toscano, Le Vibrazioni, Aiello, Francamente, Santamarea, Eugenio in Via di Gioia, Cosmo e Fabrizio Moro. Artisti che saranno accompagnati dalla Radio2 Social Band Ospite della serata sarà Serena Autieri e ci sarà anche di Gabry Ponte. «Da tre anni collaboriamo con la Rai – ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto – che racconta la Calabria migliore in 50 produzioni all’anno nel palinsesto. Siamo felici di ospitare per la prima volta la festa di Radio2 in Calabria che è una regione straordinaria raccontata spesso purtroppo per i suoi problemi». Il concerto sarà dedicato a Rino Gaetano, il cantautore calabrese morto 45 anni fa. Non è un caso, dunque, che parteciperà anche il nipote di Gaetano, Alessandro. La conduzione sarà affidata a Ema Stokholma e a Gino Castaldo. Fabrizio Biggio, dato tra i conduttori, non ci sarà per «una scelta personale», ha fatto sapere Alibrandi, ma potrebbe essere presente con un video. Tornare sul territorio, ha spiegato ancora il direttore di Radio2, è utile per continuare a crescere. «Non voglio entrare nella polemica di chi ha denigrato gli eventi nelle piazze dei paesi – ha sottolineato Alibrandi – ma bisogna ricordarsi che lì è nata la nostra cultura». La scelta di tenere il concerto in Calabria, ha spiegato infine Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time, «non è solo una questione di investimenti, ma anche di professionalità».﻿

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