Cosenza, esame di maturità con l’Atalanta Under 23 senza tifosi al seguito – PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA Il Cosenza scende in campo all’ora di pranzo (12.30) per affrontare in trasferta l’Atalanta Under 23. Una gara delicata, che arriva in un momento di ritrovata fiducia per la squadra di Antonio Buscè, reduce da due successi consecutivi al “Marulla” contro Siracusa e Audace Cerignola. Sei punti che hanno allontanato i fantasmi di un girone di ritorno partito malissimo e che ha fatto perdere contatto dalla vetta, oggi distante 15 punti con i rossoblù quarti in classifica.

L’avversario, però, è tutt’altro che morbido. L’Atalanta Under 23 è formazione giovane e ricca di talento prospettico. All’andata, proprio al “Marulla”, furono i nerazzurri a interrompere la corsa del Cosenza con una sconfitta che lasciò il segno. Stavolta lo scenario è diverso, ma le difficoltà restano.

Buscè dovrà fare ancora i conti con alcune assenze. La più pesante è quella di Jaime Baez, arrivato nel mercato invernale per rimpiazzare Ricciardi. L’uruguaiano, però, ha pagato la lunga inattività e si è fermato quasi subito per un infortunio muscolare. Non sono stati diramati i convocati, ma è certo che non saranno della partita nemmeno Perlingieri e gli indisponibili di lungo corso Cimino, Mazzocchi, Kourfalidis e Arioli, con questi ultimi due che potrebbero rientrare a breve.

Sul piano delle scelte, rientra Dametto in difesa dopo la squalifica. Moretti, a segno contro il Cerignola, va verso la conferma al centro del reparto, con Cannavò e Caporale possibili titolari sugli esterni. Tra i pali dovrebbe essere confermato Pompei (in foto). In mezzo al campo possibile ritorno dal primo minuto per Garritano, anche lui in gol nell’ultima uscita.

Sugli spalti del comunale di Caravaggio non ci saranno i tifosi rossoblù. Gli ultras Anni Ottanta hanno deciso di disertare la trasferta in segno di protesta contro le “squadre B” e contro un modello di calcio ritenuto sempre più distante dalla passione popolare, tra divieti e interessi economici. Una contestazione che si inserisce in un clima già teso: dall’inizio della stagione, com’è ormai noto, il tifo organizzato diserta anche le gare interne al “Marulla” in polemica con il club. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

ATALANTA U23 (4-3-2-1): Vismara; Obric, Berto, Plaia; Bergonzi, Levak, Panada, Ghislandi; Vavassori, Manzoni; Misitano. All.: Bocchetti.

COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Cannavò, Moretti, Dametto, Caporale; Ciotti, Langella, Palmieri; Florenzi, Garritano; Beretta. All.: Buscè.

