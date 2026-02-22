Cosenza fermato sullo 0-0 dall’Atalanta Under 23

un punto per i lupi

BERGAMO Cosenza mantiene la quarta posizione in classifica pareggiando 0-0 sul campo dell’Atalanta Under 23, che resta al dodicesimo posto. La partita, giocata al “Caravaggio” di Bergamo, è stata equilibrata e caratterizzata da poche occasioni da rete. Assenti sugli spalti i tifosi del Cosenza per protestare contro le “squadre B” e il calcio moderno.

Nel primo tempo l’Atalanta ha avuto un predominio territoriale iniziale, con Manzoni che al 19’ ha tentato senza successo la porta. Il Cosenza ha risposto con alcune ripartenze, tra cui un tiro di Beretta al 30’ deviato per un tocco di mano. Al 24’ Manzoni è stato ammonito per un fallo su Langella. La prima frazione si è chiusa sullo 0-0, con un minuto di recupero.

Nella ripresa, il Cosenza ha effettuato subito un cambio: Florenzi ha sostituito Cannavò. Al 49’ Palmieri è stato ammonito per aver interrotto una ripartenza, e la squadra calabrese ha operato ulteriori sostituzioni tra il 66’ e il 76’, con Garritanoman e Comi che hanno preso il posto di Palmieri e Plaia. L’Atalanta ha risposto con le entrate di Zanaboni e Cortinovis.

Le occasioni più rilevanti della ripresa sono arrivate negli ultimi minuti: al 64’ Cassa ha provato un tiro da fuori, bloccato da Pompei, mentre al 90’ Langella ha calciato di poco sopra la traversa. La partita si è conclusa senza reti, confermando un equilibrio generale tra le due squadre. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara, Plaia (76′ Comi), Berto, Panada (76′ Pounga), Manzoni (69’Cortinovis)), Misitano (68′ Zanaboni), Cassa, Obrić, Ghislandi, Levak, Bergonzi (11′ Steffanoni). A disp.: Pardel, Zanchi, Simonetto, Cissè, Guerini, Riccio, Navarro, Idele, Mencaraglia. All.: Bocchetti.

COSENZA (4-3-2-1): Pompei, Moretti, Cannavò (46′ Florenzi), Beretta (83′ Contiliano), Caporale, Dametto, Ba (83′ Achour), Palmieri (66′ Garritano), Ciotti, Langella, Emmausso (69′ Ferrara). A disp.: Vettorel, Vannucchi, Contiero, Pintus, D’Orazio. All.: Buscè.

ARBITRO: Caruso di Viterbo.

NOTE: spettatori: 773. Ammoniti Manzoni, Plaia (A), Cannavò, Plamieri (C). Angoli 5-3 per l’Atalanta U23. Recupero 1’/4’.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato