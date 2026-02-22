Il Crotone ritrova il sorriso: allo “Scida” vittoria in rimonta contro il Foggia

serie c

CROTONE Il Crotone supera in rimonta il Foggia e conquista tre punti preziosi, centrando la quinta vittoria nelle ultime sette gare. Allo Stadio Ezio Scida finisce 3-1 per i rossoblù, al termine di una sfida iniziata in salita e ribaltata nella ripresa. L’avvio sorride agli ospiti: al 5′ Romeo, servito da Tommasini, trova la zampata vincente che vale lo 0-1. Il Crotone accusa il colpo ma reagisce, costruendo diverse situazioni interessanti, tra cui una chance per Musso nel recupero del primo tempo, fermata da Perucchini. La svolta arriva dopo l’intervallo. Al 48′ il Foggia resta in dieci uomini per l’espulsione di Romeo, fallo da ultimo uomo su Piovanello. Due minuti più tardi, al 50′, è lo stesso Piovanello a firmare l’1-1 con una splendida punizione che non lascia scampo al portiere rossonero. I padroni di casa spingono sull’acceleratore e al 53′ completano il sorpasso: Antonino Musso, al secondo centro in maglia rossoblù, insacca il 2-1 facendo esplodere lo “Scida”. Con l’uomo in più, il Crotone gestisce il vantaggio e nel finale trova anche il colpo del definitivo ko. Dopo un check del Var per un fallo su Zunno, l’arbitro assegna il rigore: all’81′ Gomez si presenta dagli undici metri e spiazza Perucchini per il 3-1. Nel recupero (sei minuti concessi) il Foggia prova a riaprire i giochi ma senza successo, mentre Gomez al 90’+2 sfiora la doppietta personale. Al triplice fischio è festa per il Crotone, che conferma il suo ottimo momento di forma e continua la risalita in classifica, lasciando il Foggia – fanalino di coda – a mani vuote. Da segnalare il ritorno in Curva Sud dei tifosi rossoblù dopo la protesta delle scorse settimane. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CROTONE: Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo (24’st Meli), Vinicius (37’st Calvano), Sandri (42’st Bruno); Piovanello (37’st Energe), Musso (24’st Gomez), Zunno. A disp.: Martino, Paciotti, Armini, Veltri, Guerra, Maggio, Russo, Vrenna. All. Longo

FOGGIA: Perucchini; Staver (15’st Valietti), Brosco, Rizzo (15’st Dimarco), Giron; Romeo, Petermann (1’st Biasiol), Garofalo; Liguori (37’st Bevilacqua), Tommasini, Cangiano (1’st Castorri). A disp. : Magro, Borbei, Minelli, Oliva, Nocerino, Menegazzo, Pazienza, D’Amico. All. Pazienza

ARBITRO: Burlando di Genova MARCATORI: 5’pt Romeo(F), 5’st Piovanello (C), 7’st Musso (C), 36’st Gomez (C) su rigore

NOTE: ammoniti Garofalo (F), Petermann (F), Liguori (F), Dimarco (F). Espulso Romeo (F) al 48’ st. Calci d’angolo 2-1. Recupero: 4′/ 6′.

