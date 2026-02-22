La Calabria che non ti aspetti, raccontata dagli influencer

si scopre prima di partire

COSENZA Fino a poco tempo fa la reputazione turistica di una destinazione, con riferimento alle regioni, si misurava quasi esclusivamente attraverso arrivi e presenze. Numeri e dati contenuti nei bilanci annuali sul turismo diventavano unici strumenti utili a tracciare un report delle ricadute legate alle politiche attive nel settore. Oggi, la percezione del ruolo turistico di una destinazione è decisamente cambiata: la valutazione di una meta prende forma prima del viaggio. E lo fa online, attraverso la puntuale consultazione dei principali motori di ricerca e delle app, nelle recensioni allegate dai viaggiatori, nella capacità dei canali istituzionali di raccontare un determinato territorio.

La reputation della Calabria

La Calabria suscita curiosità ed è dentro l’immaginario di chi sta programmando una vacanza. Il divario rispetto alle altre regioni però emerge se si guarda alla visibilità digitale dei contenuti e alla social reputation. In questo caso la regione si colloca in una posizione intermedia, mentre nell’indice stilato dall’istituto di ricerca Demoscopika, chi misura la qualità percepita attraverso le recensioni resta sotto le regioni di testa. In altre parole, l’interesse iniziale non sempre si traduce in una reputazione convincente. E allora serve una coerenza narrativa. D’altro canto, la qualità della reputazione online non dipende soltanto dal numero di follower, dalle reaction con emoticon o dalle condivisioni, ma soprattutto dalla qualità e dalla continuità del racconto.

Il ruolo degli influencer

Chi contribuisce, in maniera significativa, ad impreziosire questo racconto sono sicuramente i content creator, gli influencer come Noemi Spinetti, Salvatore Borzachello e Giuseppe Scuticchio. Uno degli aspetti più interessanti della nuova reputazione digitale calabrese è che non si limita più alla classica “cartolina” – mare, tramonti, spiagge – ma punta tutto sull’esperienza. Gli influencer non si limitano a mostrare un luogo, lo trasformano in un affascinante viaggio. Ed ecco che i borghi diventano set narrativi, la cucina identità, le tradizioni contenuto contemporaneo.

Noemi Spinetti Salvatore Borzachello Giuseppe Scuticchio



«Finalmente la Calabria ha una voce diversa, non solo promozionale, non solo istituzionale, ma lo sguardo autentico di chi la vive ed è in grado di attirare quanti più visitatori possibile», racconta al Corriere della Calabria Noemi Spinetti. Di autenticità parla invece Salvatore Borzachello, conosciuto sui social come “Borzac”. «Autenticità vuol dire mostrare anche quello che non va, ma non sotto forma di racconto da dare in pasto alle cronache, ma come un punto di partenza. La Calabria deve essere conosciuta e riconosciuta come un territorio dove tutto è possibile. Non è scontato e obbligatorio andare via. Io l’ho fatto, ho vissuto lontano dalla mia terra ma sono tornato e quando ho rimesso piede in Calabria ho capito quanto poco conoscessi la mia regione», confessa Borzachello. Che aggiunge: «Ho iniziato a studiare consultando libri e testi anche datati, ho avuto accesso a racconti di un passato che disconoscevo e mi son detto “voglio sapere di più”. Così è stato e così sarà anche in futuro, c’è tanto ancora da scoprire». Giuseppe Scuticchio si definisce, come suggerisci il suo account social, un cacciatore di sogni. «Abbiamo un privilegio raro, poter dare voce al nostro territorio, dar voce a tante persone che custodiscono memorie di riti e tradizioni, usi e costumi, di una regione autentica. Viviamo in un paradiso, dobbiamo farlo conoscere». (f.benincasa@corrierecal.it)

