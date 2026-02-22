Lavoro, in Calabria 81 offerte attive sul portale Arpal: 156 posti disponibili. Ecco dove

occupazione

CATANZARO Nuove opportunità per chi è alla ricerca di un impiego in Calabria. Sul portale ufficiale di Arpal Calabria (lavoroperte.arpalcalabria.it) sono attualmente pubblicate 81 offerte di lavoro per un totale di 156 posizioni aperte, distribuite sull’intero territorio regionale e in diversi settori professionali.

Le opportunità coprono ambiti differenti, dall’amministrativo ai servizi, dal commercio al comparto tecnico-operativo, offrendo possibilità sia a profili qualificati sia a candidati con esperienza di base.

La distribuzione provinciale

Nel dettaglio, è la provincia di Cosenza a registrare il maggior numero di offerte: 27 annunci per 64 posti disponibili. Segue Vibo Valentia con 16 offerte e 42 posizioni aperte, dato significativo in rapporto alla dimensione territoriale.

Nel Catanzarese risultano attive 21 offerte per 23 posti di lavoro, mentre nel Crotonese le opportunità sono 9 per un totale di 18 posti. Chiude il Reggino con 8 offerte e 9 posizioni disponibili.

Come candidarsi

Per consultare gli annunci e candidarsi è necessario accedere al portale Arpal Calabria, dove sono indicati requisiti, modalità di candidatura e scadenze. La piattaforma rappresenta uno strumento centrale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorendo trasparenza e accessibilità alle opportunità sul territorio.

