Ma a Rende il futuro non si vede

la critica

Riceviamo e pubblichiamo

A Rende sta andando in scena qualcosa di surreale: invece di progettare la città del domani, stiamo assistendo a un vero e proprio ritorno al passato. Traffico congestionato, tempi di percorrenza raddoppiati, incroci trasformati in imbuti.

Mentre in tutta Europa gli studi più moderni puntano su: eliminazione dei semafori; fluidificazione dei flussi di traffico; rotatorie intelligenti; mobilità pensata per ridurre le code.

A Rende si sceglie invece una direzione opposta, che ricorda modelli urbanistici superati da decenni.

La domanda è semplice: qual è la visione della città?

Perché oggi sembra mancare completamente una strategia complessiva. Le decisioni appaiono scollegate dalla realtà quotidiana vissuta da cittadini, lavoratori e commercianti.

Una città moderna non complica la vita alle persone: la semplifica.

Una buona amministrazione ascolta, monitora e corregge. Non insiste su scelte che stanno mostrando, giorno dopo giorno, tutti i loro limiti.

Come opposizione continueremo a chiedere: correttivi immediati per restituire fluidità alla circolazione.

Perché Rende merita di andare avanti, non di tornare indietro.

Il futuro non dovrebbe essere un ingorgo.

Avvocato Gianluca Garritano, Consigliere comunale a Rende

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato