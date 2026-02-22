Maltempo, Franz Caruso nei territori colpiti: «Serve un piano straordinario per la sicurezza»

l’emergenza

COSENZA «Il maltempo delle ultime settimane ha messo in ginocchio l’intero territorio provinciale. Non è stata solo una calamità naturale, ma la conseguenza di anni di disattenzione verso la fragilità strutturale del nostro territorio».

Lo dichiara il sindaco Franz Caruso, candidato alla presidenza della Provincia di Cosenza, al termine di un sopralluogo nei comuni della Presila cosentina colpiti dalle recenti ondate di maltempo.

«Sto effettuando un giro nei vari centri della provincia per verificare personalmente i danni, portare solidarietà e vicinanza agli amministratori locali, colleghi sindaci che, come me, rappresentano il primo e l’ultimo presidio istituzionale diretto verso i cittadini. In queste ore difficili siamo noi sindaci a dover dare risposte immediate alle nostre popolazioni, spesso con risorse limitate e con il peso di responsabilità enormi».

Nella giornata di ieri Franz Caruso ha visitato San Pietro in Guarano, Lappano, Rovito e Celico, «dove – sottolinea – ho potuto constatare direttamente smottamenti, strade danneggiate, criticità idrogeologiche e disagi che incidono pesantemente sulla vita quotidiana delle comunità. A queste comunità ed ai loro amministratori, con i quali ho avviato un confronto serio ed importante, va la mia piena vicinanza istituzionale e personale».

Nei prossimi giorni Franz Caruso sarà anche a Casali del Manco, accanto alla sindaca Francesca Pisani, e nella Sibaritide. Territorio, quest’ultimo, in cui si registrano i danni più gravi e dove, ancora una volta, a farne le spese è stato il Parco Archeologico con l’allagamento, a causa dell’esondazione del Crati, di vaste aree del sito e delle sue vestigia antiche, testimonianza di una storia millenaria.

«Non possiamo limitarci alla conta dei danni o ad operazioni di facciata e tampone – prosegue Franz Caruso –. Serve un piano straordinario di messa in sicurezza del territorio provinciale, una programmazione seria sulla manutenzione delle strade, sul consolidamento dei versanti e sulla prevenzione del rischio idrogeologico. La Provincia deve tornare ad avere un ruolo centrale di coordinamento e supporto ai Comuni, soprattutto quelli più piccoli che non dispongono di mezzi tecnici e finanziari adeguati».

«Il tema della tutela del territorio – conclude il candidato alla Provincia di Cosenza Franz Caruso – deve diventare una priorità politica assoluta. I cambiamenti climatici rendono sempre più frequenti eventi estremi, ma non possiamo continuare a farci trovare impreparati. La prevenzione non può essere considerata una spesa, bensì un investimento sulla sicurezza delle persone e sul futuro delle nostre comunità».

