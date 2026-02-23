Cannabis in adolescenza, lo studio: «Rischio doppio di psicosi e bipolarismo»

dagli stati uniti

Un ampio studio statunitense lancia un nuovo allarme sul consumo di cannabis tra gli adolescenti. La ricerca, pubblicata su Jama Health Forum, ha seguito oltre 463 mila ragazzi tra i 13 e i 17 anni fino ai 26 anni, analizzando le cartelle cliniche raccolte tra il 2016 e il 2023 durante le visite pediatriche di routine.

I dati mostrano che chi aveva fatto uso di cannabis nell’ultimo anno di adolescenza presentava un rischio circa doppio di sviluppare, nei primi anni dell’età adulta, disturbi psicotici o bipolari. Più elevata anche la probabilità di andare incontro a depressione e ansia. In media, il consumo precedeva la diagnosi psichiatrica di quasi due anni, suggerendo una possibile relazione temporale tra esposizione e insorgenza dei disturbi.

Secondo Lynn Silver, del Public Health Institute, la crescente potenza dei prodotti e la loro diffusione commerciale rendono la questione ancora più delicata. Negli Stati Uniti la cannabis resta la sostanza illecita più usata tra i giovani: le indagini nazionali indicano percentuali in aumento con l’età scolastica e concentrazioni di THC oggi molto più alte rispetto al passato, con fiori che superano il 20% e concentrati che arrivano oltre il 90%.

Un elemento rilevante dello studio è che l’associazione con i disturbi mentali persiste anche tenendo conto di eventuali precedenti problemi psicologici o dell’uso di altre sostanze. Inoltre, il consumo risulta più frequente tra adolescenti provenienti da contesti socio-economici svantaggiati, un dato che solleva interrogativi sull’impatto delle disuguaglianze e sulle possibili ricadute in termini di salute pubblica.

Gli autori invitano quindi a non sottovalutare il fenomeno: prevenzione, informazione basata su evidenze scientifiche e attenzione ai giovani vengono indicate come priorità per limitare i rischi a lungo termine.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato