Fucili, pistole e oltre mille munizioni: scattano i sequestri nel Vibonese – FOTO

VIBO VALENTIA Proseguono nel Vibonese i controlli dei carabinieri sul territorio, con un’attenzione particolare al settore delle armi. Nei giorni scorsi il Comando provinciale di Vibo Valentia ha riscontrato diverse irregolarità tra Parghelia, Tropea, Nardodipace e Pizzoni, con sequestri e deferimenti all’autorità giudiziaria.

A Parghelia, i militari della Stazione di Zungri, durante una verifica sulla corretta custodia delle armi, hanno trovato all’interno di un casolare rurale nella disponibilità di uno dei due soggetti controllati quattro munizioni calibro 12 occultate e una trappola artigianale per la cattura di animali selvatici. Il materiale è stato sequestrato.

Gli accertamenti sono stati estesi a un vicino casolare in disuso, dove – a carico di ignoti – sono stati rinvenuti e sequestrati un fucile calibro 12 con marca e modello punzonati e 77 munizioni.

A Tropea, nell’ambito dei controlli della locale Stazione:

un uomo è stato denunciato per aver omesso di comunicare la variazione del luogo di detenzione di armi e munizioni: sequestrate una pistola calibro 7.65 e 14 munizioni;

un altro è stato deferito per violazioni in materia di custodia e sicurezza delle armi: sequestrati tre fucili (calibro 20, 12 e 16);

una donna è stata denunciata per detenzione abusiva di armi. Secondo quanto accertato dai militari, custodiva nella propria abitazione armi e munizioni già regolarmente detenute dalla madre, deceduta da anni, senza averne regolarizzato la posizione. Sequestrati un fucile calibro 16, una pistola 7.65 e 16 munizioni.

A Nardodipace, un uomo è stato deferito per detenzione abusiva di polvere da sparo e munizioni: trovato in possesso di 200 grammi di polvere da sparo e di 252 munizioni in eccedenza rispetto ai limiti consentiti senza obbligo di denuncia. Disposto anche il ritiro cautelare delle armi legalmente detenute (un fucile calibro 16, due calibro 12) e di oltre mille munizioni.

Infine, a Pizzoni, i carabinieri della Stazione di Vazzano hanno denunciato un uomo trovato con 12 munizioni calibro 7.65 oltre i limiti consentiti. Nella circostanza sono state sequestrate complessivamente 50 munizioni ed è scattato il ritiro cautelare di due pistole (calibro 7.65 e 6.35). (redazione@corrierecal.it)

