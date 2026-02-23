La fuga dell’Inter e i rivali che non esistono

Punto di vista

Da destra, sinistra, da lontano, dall’area di rigore o dalla bandierina l’Inter segna senza dizionario del goal e preferenze. Da due angoli il Lecce alza bandiera bianca. Esecuzioni di Dimarco e chiusure in rete firmate da Mkhitarjan e Akanji. La scia di vittorie nerazzurre si allunga e le avversarie sembrano cantare “bella ciao”, riferito chiaramente alla grande bellezza del campionato, imbattibile e irraggiungibile. Allo Stadium ecco la controfigura della capolista. Spalletti ha un listone di assenze ma il problema è la consistenza dei presenti. Maglie in giro sul campo senza corpo e anima. Il Como dopo 75 anni batte la Signora, una rete per tempo, e provoca i fischi verso i fiaschi della curva juventina. E’ crisi vera nella Juve, serve un’unità di crisi.

Ed ecco poi la sconfitta del Napoli in casa Palladino. Complimenti all’allenatore dell’Atalanta, al suo lavoro, alla risalita silenziosa. Un applauso di consolazione per il fallimento di Antonio Conte, rimontato dalla Dea, scivolato in una fragorosa stagione senza anima e cuore. Mille perché, zero attenuanti.

Proseguendo in ordine cronologico, alle 19,49 a San Siro il Parma segna con Troilo il goal che toglie il sorriso ad Allegri.

-10 dall’Inter, da quella vetta smarrita per una strana sindrome di Pollicino, punti persi sul percorso delle piccole di campionato. Il resto è chiaro nei numeri. Poche sconfitte ma successi senza trionfi. Riduttivo per impaurire la vicina di casa chiamata Inter.

Tra le perdenti la Roma gode. Tris alla Cremonese, aggancio al Napoli e +4 dalla Juve. Tutto facile nella notte dell’Olimpico, goal di Cristante, Ndicka e Pisilli, magie di una Roma non ancora magica ma solita realtà.

