Dl maltempo, ok della Camera: interventi anche per la Calabria

il voto

ROMA Via libera dall’Aula della Camera in prima lettura al ddl “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile”. Il testo, che ha ricevuto 122 voti favorevoli, nessun contrario e 73 astenuti, passa ora al Senato per la seconda lettura, che dovrà approvarlo entro il 28 aprile. Tra le misure, si consente al Ministero del turismo di realizzare, anche mediante la partecipazione della società Enit, campagne nazionali e internazionali volte a promuovere il turismo nei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026 in Calabria, Sardegna e Sicilia. Per tali fini viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2026.

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