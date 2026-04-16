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operazione in corso
Assalto ad una banca a Napoli, i rapinatori si barricano dentro
Sul posto anche il procuratore Gratteri
Pubblicato il: 16/04/2026 – 15:08
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Momenti di grande tensione in piazza Medaglie d’Oro, al Vomero, a Napoli. Alcuni rapinatori sarebbero barricati all’interno della banca Credit Agricole. In corso l’intervento dei carabinieri con l’istituto di credito che è stato circondato mentre gli ostaggi all’interno sono stati liberati in buone condizioni. Di questi, solo sei hanno fatto ricorso alle cure mediche per la paura. Sul posto è arrivato anche il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri.
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