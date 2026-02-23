L’Annunziata punta sull’innovazione: in arrivo due nuovi sistemi robotici

nuove tecnologie

COSENZA Continua il percorso di innovazione tecnologica e sanitaria all’Ospedale Annunziata di Cosenza. La strumentazione sarà potenziata da due nuovi sistemi robotici. Si tratta del sistema endoluminale ION, una piattaforma avanzata di navigazione robotica per l’albero tracheobronchiale, progettata per supportare procedure diagnostiche e interventistiche ad altissima precisione nel campo della pneumologia interventistica e della broncoscopia robotica e della chirurgia toracica; del sistema SP, una piattaforma chirurgica robotica progettata per l’esecuzione di interventi mini-invasivi con un unico accesso, capace di ridurre l’impatto chirurgico, migliorare la precisione operatoria e favorire un recupero più rapido del paziente.

Un significativo salto tecnologico per l’ospedale

L’introduzione di questi due sistemi rappresenta un significativo salto tecnologico per la struttura sanitaria e conferma l’impegno dell’Azienda e dell’Università ad prediligere investimenti strategici in robotica chirurgica, intelligenza artificiale e medicina di precisione. Le caratteristiche innovative, le applicazioni cliniche e chirurgiche e le prospettive future dei due sistemi robotici saranno illustrate nel corso della Conferenza Stampa che si terrà giovedì 26 febbraio alle ore 11.00, presso la Biblioteca di PU, alla quale parteciperanno oltre al Rettore dell’Unical, Gianluigi Greco e al Direttore Generale, Vitaliano De Salazar, la prof.ssa Franca Melfi e i Direttori di UU.OO. – Michele Morelli, Michele Di Dio, Andrea Bruni, Flavio Fedele, Maria Raffaella Ambrosio e Tommaso De Bartolo – che utilizzano le nuove piattaforme robotiche e supportano e integrano il percorso diagnostico e clinico.

