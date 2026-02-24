Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:21
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Il dramma nel Veronese

Esplode una palazzina, un morto e tre feriti – VIDEO

Per un uomo non c’è stato nulla da fare

Pubblicato il: 24/02/2026 – 20:47
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Esplode una palazzina, un morto e tre feriti – VIDEO

È di un morto e tre feriti il primo bilancio dell’esplosione avvenuta oggi in una palazzina di tre piani, poi crollata, in via Settarine a Prun di Negrar, nel Veronese. L’intervento dei vigili del fuoco veronesi, iniziato alle 17.45, è ancora in corso e vede impegnate le squadre operative del comando con due autopompe, un’autoscale e carro fari coordinate dal funzionario di guardia. Tre persone, due uomini e una donna, sono state estratte dalle macerie e sono ferite. La quarta persona, un uomo, è stato estratto alle 19 ed era già morto. Per lui, il medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso. Sul posto sono presenti anche i carabinieri, la polizia locale e i soccorritori del Suem 118. Sono attualmente al lavoro le squadre con il supporto delle unità cinofile per escludere la presenza di ulteriori persone coinvolte.

Argomenti
Esplode una palazzina
morto verona
Prun di Negrar
Top
veronese
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x