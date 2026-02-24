Esplode una palazzina, un morto e tre feriti – VIDEO

Il dramma nel Veronese

È di un morto e tre feriti il primo bilancio dell’esplosione avvenuta oggi in una palazzina di tre piani, poi crollata, in via Settarine a Prun di Negrar, nel Veronese. L’intervento dei vigili del fuoco veronesi, iniziato alle 17.45, è ancora in corso e vede impegnate le squadre operative del comando con due autopompe, un’autoscale e carro fari coordinate dal funzionario di guardia. Tre persone, due uomini e una donna, sono state estratte dalle macerie e sono ferite. La quarta persona, un uomo, è stato estratto alle 19 ed era già morto. Per lui, il medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso. Sul posto sono presenti anche i carabinieri, la polizia locale e i soccorritori del Suem 118. Sono attualmente al lavoro le squadre con il supporto delle unità cinofile per escludere la presenza di ulteriori persone coinvolte.