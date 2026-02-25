Nuovi ospedali, la Regione chiede al governo la proroga dello stato di emergenza

edilizia sanitaria

CATANZARO La Regione Calabria ha richiesto la proroga dello stato di emergenza per l’edilizia sanitaria disposta dal governo lo scorso marzo. È quanto riferiscono fonti della Cittadella specificando che la richiesta da parte del commissario delegato, il dg regionale Claudio Moroni, è stata avanzata l’11 febbraio in vista della scadenza dello stato di emergenza, prevista il 7 marzo. In quella data un anno fa infatt Palazzo Chigi aveva decretato l’attivazione dei poteri straordinari «in relazione alla situazione di criticità in atto concernente il sistema ospedaliero della Regione Calabria». L’obiettivo è quello di realizzare con più celerità, grazie a poteri straordinari anche derogatori, importanti infrastrutture sanitarie come i nuovi ospedali della Sibaritide, della Piana di Gioia Tauro e di Vibo Valentia (lavori in corso d’opera), abbarrendo i ritardi del passato, e anche quelli di Catanzaro, Cosenza e Crotone (in via di progettazione). (c. a.)

