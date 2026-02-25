Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:28
il sisma

Terremoto nel Crotonese, scossa di magnitudo 3.5

Lo rileva l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Epicentro lungo la Costa ionica a poca distanza dalla terraferma

Pubblicato il: 25/02/2026 – 19:03
CROTONE Una scossa di magnitudo 3.5 è avvenuta nel Crotonese nel tardo pomeriggio di oggi. Lo rileva l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che registra il sisma alle 18:48 a poca distanza dalla Costa ionica calabrese e ad una profondità di 26 km. Si tratta della seconda scossa avvenuta oggi, preceduta da una molto più lieve di magnitudo 2.2 alle 16:04 e segnalata sempre lungo la Costa ad una profondità di circa 29 km.

