Terremoto nel Crotonese, scossa di magnitudo 3.5

il sisma

CROTONE Una scossa di magnitudo 3.5 è avvenuta nel Crotonese nel tardo pomeriggio di oggi. Lo rileva l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che registra il sisma alle 18:48 a poca distanza dalla Costa ionica calabrese e ad una profondità di 26 km. Si tratta della seconda scossa avvenuta oggi, preceduta da una molto più lieve di magnitudo 2.2 alle 16:04 e segnalata sempre lungo la Costa ad una profondità di circa 29 km.

