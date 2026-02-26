Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:17
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

il dossier

Differenziata, Crotone maglia nera. Il Comune più virtuoso della Calabria è Soveria Simeri

Il capoluogo e la provincia pitagorica arrancano, Cosenza e Catanzaro sul podio. Il report di Legambiente e gli impegni della Regione

Pubblicato il: 26/02/2026 – 12:17
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Differenziata, Crotone maglia nera. Il Comune più virtuoso della Calabria è Soveria Simeri

COSENZA Crotone maglia nera, Cosenza e Catanzaro virtuose: si può sintetizzare così il dato che emerge dal dossier di Legambiente Calabria sui comuni ricicloni (dati relativi al 2024, fonti Arpacal e Ispra) .
Il capoluogo e la provincia pitagorica arrancano nella raccolta differenziata, e anche Reggio non brilla: in città la RD è calata in un anno del -3,6%.
Dati recepiti dall’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro che però non nasconde un cauto ottimismo: «In Calabria – dice – registriamo un incremento nella differenziata e questo ci fa ben sperare in vista dell’obiettivo UE 65% entro 2030».

Gli impegni della Regione

Poi gli impegni della giunta regionale: entro 15 giorni il bando per i Comuni con 35 milioni destinati ai centri raccolta urbani, mentre 12 milioni sono sul tavolo per i centri di riuso e gli hub e gli empori alimentari, “i progetti sono in fase di valutazione e presto pubblicheremo le graduatorie” annuncia Montuoro.
E ancora per quanto riguarda l’impianto tecnologico di Alli l’assessore rivendica la ripresa dei  lavori, così come sul termovalorizzatore di Gioia Tauro l’auspicio è che la gara  si chiuda in tempi brevi: oltre 170 i mln stanziati dalla Regione sui 400 totali, «così abbatteremo i costi delle tariffe».
Un altro investimento (115 mln) riguarda infine i nostri impianti: previsti interventi strutturali – oltre che ad Alli – a Sambatello, Lamezia (54 mln) e poi nella zona nord di Cosenza, a Crotone, Siderno e Corigliano Rossano.
«A novembre il nostro bando per il ripristino di aree abbandonate e trasformate in discarica – conclude Montuoro – è stato un segnale colto con entusiasmo dai sindaci. Continuiamo su questa strada consapevoli dell’importanza della sensibilizzazione, il rifiuto non deve essere un problema ma una opportunità».
Dopo i saluti del presidente della Provincia Giancarlo Lamensa e dell’assessore comunale Valentina Varchera, il collegamento video del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita: «Dalla prossima settimana inizierò a incontrare come presidente di Arrical i sindaci calabresi. Se trasformeremo l’emergenza in programmazione e i rifiuti in risorsa avremo raggiunto l’obiettivo» afferma.
Al tavolo anche Salvatore Siviglia dirigente del settore regionale Ambiente.

La differenziata in cifre

I dati Ispra e Arpacal cristallizzano la differenziata calabrese nel 2024 al 58,2% (+3,4% rispetto al 2023). Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, si concentra sugli altri numeri: la provincia più virtuosa è quella di Cosenza (66,5% di raccolta differenziata nel 2024), seguita da Catanzaro (65,5%), Vibo Valentia (61,8%), Crotone (46,5%) e Reggio Calabria (44%); tra i capoluoghi invece Catanzaro e Vibo si piazzano pari merito sul gradino più alto del podio con il 70,4%, seguiti da Cosenza (61,5%), Reggio Calabria (36,7%) e Crotone (30,7%).
I Comuni ricicloni e in particolare “rifiuti free” – con percentuali di raccolta differenziata vicini al 90% – sono passati da 43 a 55, la maggior parte (32) si trova nel Cosentino (mentre nessun centro del Crotonese raggiunge la soglia). La top five: Soveria Simeri (88,5% di raccolta differenziata nel 2024), Gimigliano (88,7%), Cleto (85,3), Tiriolo (86,9%) e Lattarico (82,8%).
L’auspicio si Parretta è quello di «uscire dalla logica deleteria delle discariche e tutelare l’ambiente”, infine si dice “soddisfatta dagli impegni presi dalla Regione. I costi dello smaltimento fuori regione sono elevati e bisogna pensare a pratiche alternative». (euf)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
COMUNI RICICLONI
comuni ricicloni calabria
comuni virtuosi calabria
legambiente calabria
raccolta differenziata calabria
Rilevanti
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Cosenza
Cosenza e provincia
Crotone
Reggio Calabria
Reggio e area dello stretto
Società
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x