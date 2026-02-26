Il Console USA Flynn in visita a Unindustria Calabria

L’incontro istituzionale

Attrazione degli investimenti, consolidamento degli scambi commerciali e attenzione alla formazione e al capitale umano: questi gli argomenti discussi nell’incontro istituzionale tra il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, e il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Terrence Flynn.

Tra le tappe del viaggio in Calabria, il Console ha inteso inserire quella con gli industriali per sottolineare l’importanza strategica delle relazioni commerciali e delle attività imprenditoriali che possono nascere sull’asse con gli Stati Uniti. Una visione fortemente condivisa da Ferrara: «È noto che gli Stati Uniti siano per noi uno sbocco commerciale di primaria importanza e che rappresentino una prospettiva di crescita per l’intero sistema imprenditoriale calabrese. Sia per quanto riguarda l’attrazione degli investimenti, sia sotto il profilo dell’accompagnamento all’internazionalizzazione delle nostre imprese su un mercato di così particolare rilievo. L’incontro con il Console ha permesso di mettere a fuoco una serie di opportunità legate a settori cruciali per la nostra economia come l’agroalimentare, la sanità, l’industria, il turismo e la logistica, guardando alla possibilità di strutturare joint-venture strategiche che possano dar vita a investimenti rilevanti in Calabria». Occasioni di sviluppo che passano per il sistema delle infrastrutture: «L’interesse condiviso con il Console è certamente legato alle prospettive di ottimizzazione del sistema di interconnessione, dalla viabilità su ferro ai collegamenti aerei e alle infrastrutture aeroportuali, fino all’adeguamento delle aree industriali in ottica Zes. Si tratta, com’è facile intuire, di condizioni di contesto che da sole valgono l’attenzione di investitori e imprese straniere al nostro territorio e che, come ormai continuiamo a dire da tempo, rappresentano un’opportunità di consolidare i segnali di crescita economica della nostra regione che Bankitalia ormai registra da qualche tempo», ha concluso Ferrara.

