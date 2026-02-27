Allargamento della Giunta, Occhiuto: «Non c’è nessuna fretta»

il convegno a cosenza

COSENZA «Sono riconoscente al Rettore dell’Unical Gianluigi Greco per la proposta molto ambiziosa, di realizzare un centro di formazione per la chirurgia robotica in Calabria». Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, lo dice a margine del Convegno scientifico organizzato dalla Fondazione Lilli Funaro a Cosenza, dedicato alla presa in carico dei pazienti e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale in sanità. La sinergia con l’Università della Calabria, per il governatore, è sorretta da «importanti e necessari investimenti in sanità» e «quanto presentato ieri è un buon esempio di integrazione perché collaborano medici, universitari e non, e insieme costruiscono eccellenze».

Il governatore aggiunge: «Quando si lavora così bene si rende più attrattiva la sanità calabrese. E questa è la ragione, per cui, in altre realtà abbiamo difficoltà a trovare medici, mentre all’ultimo concorso della Azienda ospedaliera di Cosenza hanno partecipato tantissimi anestesisti. Questo, evidentemente, è un chiaro segnale di una sanità capace di attrarre».

Il rimpasto di Giunta

Il presidente della Regione Calabria risponde poi in merito a questioni prettamente politiche. Sull’allargamento della Giunta, Occhiuto risponde: «Non c’è nessuna fretta. Abbiamo semplicemente adeguato lo statuto come doveva essere fatto, perché la legge è cambiata e offre la possibilità alla regione di avere lo stesso numero di assessori che hanno per esempio i comuni.

Il comune di Cosenza ha più assessori della regione. Nei ritagli di tempo mi occuperò anche di questo», chiosa il governatore.

