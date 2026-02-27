Crotone, arrestato per maltrattamenti e minacce in famiglia

il caso

CROTONE Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, predisposti dal questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, volti a prevenire e contrastare la commissione di reati, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, un soggetto condannato in via definitiva alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, minaccia, rivelazione del contenuto di corrispondenza e truffa commessi a Crotone dal 2019 al 2020. Gli agenti della squadra mobile, dopo attente ricerche hanno individuato l’uomo mentre si trovava presso il proprio domicilio. Alla luce delle attività effettuate è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Crotone. Il provvedimento testimonia l’impegno costante della Polizia di Stato nel procedere all’esecuzione di ordini di carcerazione emessi dall’autorità giudiziaria nel pieno rispetto della legalità e volti al contrasto di fenomeni di criminalità, al fine di incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare in modo deciso ogni forma di illegalità.