Da Intesa Sanpaolo un miliardo di euro per famiglie, privati e imprese colpiti dal maltempo

l’emergenza

Intesa Sanpaolo ha stanziato un miliardo di euro a sostegno di famiglie, privati e imprese

colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato i territori della Calabria,

della Sicilia e della Sardegna, con l’obiettivo di garantire liquidità immediata e supportare la

continuità delle attività economiche e sociali. «Sono particolarmente contento – dichiara il presidente regionale Fabrizio D’Agostino. Federalberghi e Intesa San Paolo hanno, da sempre, una convenzione per supportare le aziende. La direzione Sales & Marketing Imprese della Divisione Banca dei Territori di Intesa

Sanpaolo informazione, ci ha fornito un quadro riepilogativo delle misure adottate in favore delle imprese, che comprendono nuovo credito a condizioni dedicate e la possibilità di sospendere le rate di finanziamenti e mutui per le realtà danneggiate».

I dettagli dell’intervento

«L’intervento è rivolto alle famiglie, alle imprese e ad altri soggetti (piccoli artigiani e commercianti, realtà dell’agribusiness ed enti del Terzo Settore) che hanno subito danni a causa del maltempo, dando loro sostegno finanziario immediato mediante nuovi finanziamenti a condizioni dedicate». Per le imprese, in particolare, sarà possibile richiedere finanziamenti fino al 100% del costo sostenuto/preventivi di spesa (al netto di IVA) e fino a un massimo di 250.000 €, con una durata di 5 anni, compreso il preammortamento fisso di 24 mesi. A sostegno delle popolazioni colpite è stata prevista la possibilità di richiedere la sospensione fino a 18 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per le imprese e dei mutui alle famiglie residenti nelle zone danneggiate dal maltempo. Per fornire supporto, Intesa Sanpaolo rende disponibile la Filiale Digitale al numero 800.303.303. Federalberghi ha attivato un help desk utile per assistere e dare info sulle linee di finanziamento scrivendo a calabria@federalberghicalabria.it.

