Pannelli dell’Anm dentro il tribunale di Reggio, le proteste: «È teppismo elettorale»

il caso

REGGIO CALABRIA Scoppia la polemica a Reggio Calabria dopo le immagini, pubblicate dall’esponente di Forza Italia Maurizio Gasparri, di un pannello che invita a votare No al prossimo referendum sulla giustizia all’interno del Tribunale. «Per tacere del resto, leggiamo esterrefatti di cene con sottoscrizione promosse con la propria sigla dall’Associazione nazionale magistrati. Come se si trattasse di un partito o di una qualunque associazione privata e non dell’associazione che raggruppa coloro che dispongono della libertà e della reputazione dei cittadini italiani. Una condotta scandalosa, degna del carnevale di Rio, non dell’ordine giudiziario. Come se non bastasse, vediamo immagini raccapriccianti del tribunale di Reggio Calabria, all’interno del quale sono stati collocati sei pannelli di 2 metri per 2 di propaganda referendaria dell’Associazione nazionale magistrati».

Gasparri: «Mattarella intervenga»

«Se io mi recassi con un volantino del mio movimento politico all’interno di un tribunale sarei giustamente allontanato dai carabinieri, perché non sono luoghi adatti per la propaganda politica di parte. Invece i magistrati, abusando del loro ruolo, arrivano a fare questo. Chiedo pubblicamente al Presidente della Repubblica se queste cose sono compatibili con il suo appello. Presidente Mattarella, questi atteggiamenti dei magistrati dentro i tribunali sono gravi e intollerabili. La prego di intervenire quale presidente del CSM, perché il suo appello alla sobrietà e al senso di responsabilità cadrebbe nel vuoto in caso diverso».

Mulè: «Un atto di teppismo elettorale»

«Annettere il tribunale di Reggio Calabria e trasformarlo, come fanno gli scalmanati che occupano gli edifici pubblici, con cartelli intrisi di falsità sul referendum offende l’istituzione e dovrebbe indignare chi dovrebbe salvaguardarla». Lo afferma il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. «Disseminando il tribunale con quei cartelli, l’Anm ha compiuto un atto di teppismo elettorale gravissimo che pretenderebbe immediate iniziative da parte del presidente del Tribunale e delle alte magistrature del capoluogo». Commentando quanto avvenuto all’interno del tribunale del capoluogo, «parliamo tra l’altro della stessa sede di corte d’Appello che – rammenta Mulè – ha il non invidiabile primato di liquidare ogni anno milioni di euro, oltre 50 dal 2018, per casi di ingiusta detenzione: sono 564 soltanto negli ultimi anni».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato