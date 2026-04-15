Polistena, si fingevano avvocati e truffavano anziani: tre arresti – VIDEO

Sgominata la banda

POLISTENA Tre arresti, due uomini e una donna, tra le province di Napoli e Verona. È il risultato di un’indagine lunga e meticolosa condotta dai carabinieri della Stazione di Polistena, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi diretta da Emanuele Crescenti, che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale specializzata nelle truffe agli anziani. Tutto parte da un episodio consumato nel gennaio 2025 a Polistena, quando una pensionata cade vittima del solito, odioso schema del finto carabiniere. Il telefono squilla, dall’altra parte una voce autorevole si presenta come maresciallo dell’Arma: un familiare ha causato un grave incidente stradale, le conseguenze penali possono essere serie. Subito dopo entra in scena un sedicente avvocato, che chiede con urgenza il pagamento di una cauzione. La pressione è fortissima, costruita apposta per colpire nel momento di maggiore fragilità emotiva, e la vittima consegna denaro e gioielli.

Le indagini e gli arresti

Da lì i militari non si fermano. Le indagini vanno avanti in modo incisivo, e quello che emerge non è un episodio isolato: è un sistema organizzato, rodato, con ruoli precisi e una logistica studiata. La banda si spostava dalla Campania verso la Calabria a bordo di veicoli a noleggio — una precauzione classica per ridurre il rischio di essere identificati. A occuparsi di quella parte era una donna, ora tra gli arrestati, ritenuta figura chiave per la gestione degli spostamenti. Il gruppo aveva colpito non solo a Polistena, ma anche nei territori di Taurianova e San Martino, accumulando un danno complessivo che supera i 75 mila euro sottratti ad anziani con l’inganno. Alla fine, grazie alla sinergia con i reparti dell’Arma nelle province di Napoli e Verona, i tre sono stati localizzati e portati in carcere.

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