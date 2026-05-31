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Trasporto illecito di rifiuti speciali, sequestrati autocarro e materiale edile a Sant’Onofrio

Prosegue l’attività di controllo del territorio e di contrasto da parte del Comando provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia

Pubblicato il: 31/05/2026 – 15:35
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Trasporto illecito di rifiuti speciali, sequestrati autocarro e materiale edile a Sant’Onofrio
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VIBO VALENTA Prosegue l’attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati in materia ambientale da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia. Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia un uomo del luogo, ritenuto responsabile, allo stato degli atti e fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza irrevocabile di condanna, di violazioni alla normativa ambientale in materia di gestione dei rifiuti. Nel corso di un controllo eseguito nel territorio del comune di Sant’Onofrio, i militari hanno fermato un autocarro, accertando che il conducente era intento al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiale edile di scarto. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di verificare che il trasporto veniva effettuato in assenza della prescritta iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Alla luce delle risultanze emerse, i militari operanti hanno proceduto al sequestro dell’autocarro utilizzato per il trasporto, nonché dei rifiuti rinvenuti. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

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