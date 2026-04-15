Colpo ai clan dalla Calabria al Piemonte: 15 misure cautelari – VIDEO

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CATANZARO Nella mattinata odierna, nelle Province di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Torino, Sassari, Teramo, Terni e Viterbo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, collaborati dal personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e dell’8° Nucleo Elicotteri, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare emesso dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 15 indagati (di cui 5 già detenuti), sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati, tra cui, “associazione per delinquere di tipo mafioso”, “tentato omicidio”, “omicidio”, “estorsione aggravata dal metodo mafioso” e “detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra”.

Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 10,30 presso i locali della Procura della Repubblica di Catanzaro.

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