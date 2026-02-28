Azione si rafforza con nuove adesioni in Calabria

i nomi

In occasione del Consiglio nazionale di Azione in corso a Roma, si registrano nuove adesioni al partito in Calabria. Hanno ufficializzato il loro ingresso l’Avv. Davide Lauria, consigliere comunale di Montalto, e l’Avv. Lino Iuliano, di Scalea, già candidato alle elezioni comunali di Roma nella lista Calenda. All’incontro che ha sancito l’adesione erano presenti l’On. Ettore Rosato, vice segretario nazionale di Azione, Francesco De Nisi, segretario regionale in Calabria, Marisa Galati, commissario provinciale per la provincia di Vibo Valentia, e Gianluca Califano, commissario provinciale per la provincia di Reggio Calabria.

Soddisfazione è stata espressa dai dirigenti presenti, che hanno sottolineato come il progetto politico promosso da Carlo Calenda continui a crescere anche in Calabria, coinvolgendo amministratori e professionisti impegnati sul territorio. Le nuove adesioni rafforzano il radicamento territoriale del partito guidato da Calenda e la presenza nelle comunità locali, consolidando il lavoro svolto finora e garantendo continuità all’azione politica e organizzativa in tutta la regione. (redazione@corrierecal.it)

