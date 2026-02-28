Reggina, vittoria di carattere al “Granillo”: 2-0 alla Sancataldese

l’anticipo della serie d

REGGIO CALABRIA La Reggina fa valere il fattore Granillo e supera 2-0 la Sancataldese nell’anticipo della 26esima giornata del campionato di Serie D, al termine di una gara dominata a lungo e chiusa con merito nella prima parte della ripresa.

Dopo appena due minuti Panebianco sfonda a sinistra e colpisce il palo a portiere battuto; sulla ribattuta Macrì manda incredibilmente alto. Al 3’ Laaribi finisce giù in area tra le proteste, ma l’arbitro lascia correre.

La squadra di casa spinge tanto: al 19’ doppia occasione clamorosa sugli sviluppi di un tiro-cross di Edera, con Ferraro e Sartore che non trovano il tap-in da pochi passi. Al 22’ è ancora Sartore, servito da Panebianco, a calciare alto da buona posizione.

Al 28’ altra chance su corner: assist di Macrì e conclusione ravvicinata di Ferraro fuori misura. La Sancataldese si vede con qualche conclusione dalla distanza, come la punizione di Russo al 14’, ma è la Reggina a fare la partita. Il primo tempo si chiude senza reti, nonostante il forcing amaranto.

Dopo l’intervallo la pressione della Reggina trova finalmente sbocco. Al 15’ arriva il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il capitano Rosario Girasole svetta e firma l’1-0.

La Sancataldese prova a riorganizzarsi con alcuni cambi, ma al 26’ gli amaranto raddoppiano: cross basso di Sartore e intervento in scivolata di Di Rienzo che, nel tentativo di anticipare l’attaccante, infila la propria porta per il 2-0.

Nel finale la gara si fa più spezzettata. Al 37’ Girasole e Rozzi vengono ammoniti dopo un acceso battibecco in area. La Reggina controlla senza correre particolari rischi. Al triplice fischio il Granillo può festeggiare: una vittoria costruita con intensità e numerose occasioni, concretizzate nella ripresa. Tre punti che consentono agli amaranto di sperare ancora in un aggancio alla vetta. (redazione@corrierecal.it)

