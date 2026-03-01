Botta e risposta al Veneziani, il Crotone non va oltre l’1-1 contro il Monopoli

serie c

MONOPOLI Un pareggio che non fa male a nessuno. Crotone e Monopoli non vanno oltre l’1-1 nella 29esime giornata del Girone C di Serie C, con gli squali che escono con un buon pari in casa dei pugliesi, nonostante l’amaro in bocca dopo essere passati in vantaggio e aver sfiorato più volte la rete della vittoria. Il vantaggio rossoblù arriva nel primo tempo con Piovanello, che al 38’ batte il portiere dei pugliesi Albertazzi con un mancino su cross di Sandri. Già in precedenza il Crotone si era reso pericoloso prima con Novella, poi con Groppelli, entrambi i tiri respinti da Albertazzi. Al 32’ del primo tempo gioco interrotto per un malore sugli spalti. Nel secondo tempo il Monopoli inizia meglio e trova la rete del pareggio con Fall, appena entro al posto di Longo. Al 55’ Marelli lancia Fall che batte il portiere degli squali e trova il pareggio, nonostante le proteste crotonesi per un fallo ad inizio azione su Gomez. Il Crotone torna ad attaccare e al 70’ va vicino al sorpasso con Ronco che salva sul tiro di Maggio, poco dopo è Albertazzi a salvare ancora su Gomez. All’82’ i pitagorici protestano per un fallo di mano in area di rigore di Fedel, ma l’arbitro richiamato al Fvs conferma la punizione per i pugliesi per fallo di Maggio. Nel finale il Crotone trova la rete del vantaggio con Musso, ma ancora prima che la palla oltrepassasse la linea l’arbitro fischia un fallo e non concede il gol vittoria. La partita finisce 1-1, con gli squali che mantengono la sesta posizione ma si allontanano dal Cosenza che contemporaneamente si impone 3-2 sul Sorrento e vola a +4 in classifica.

Il tabellino

MONOPOLI: Albertazzi; Manzi, Piccinini, Ronco; Valenti, Scipioni, Battocchio, Fedel (40’st Bordo), Oyewale; Vinciguerra (40’st Bugatti), Longo (1’st Fall). A disp.: Piana, Gagliano, Bove, Angileri, Paukstys, Cascella, Antoni. All. Colombo

CROTONE: Merelli; Novella (42’st Armini), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius, Sandri (22’st Meli); Piovanello (22’st Maggio), Gomez (33’st Musso), Zunno (33’st Energe). A disp.: Martino, Paciotti, Russo, Guerra, Calvano, Vrenna, Bruno. All. Longo

ARBITRO: Leorsini di Terni

MARCATORI: 38’pt Piovanello (C), 10’st Fall (M)

AMMONITI: Vinciguerra (M), Di Pasquale (C), Piovanello (C), Fedel (M), Armini (C), Gallo (C)

