Catanzaro, pari con rimpianto: va avanti 2-0 ma il Frosinone la rimonta

CATANZARO Finisce 2-2 lo scontro tra Catanzaro e Frosinone, vero e proprio big match di questo turno. Al decimo clamorosa traversa colpita da Liberali su suggerimento di Pittarello, seguita dalla conclusione alta di Frosinini. Al minuto ventisei l’occasione è sulla testa di Koutsoupias che viene murato dall’uscita provvidenziale di Pigliacelli. Ancora decisivo il portiere del Catanzaro a chiudere lo spazio su un altro tiro ravvicinato di Calò. Da un fronte all’altro, sono i calabresi a collezionare due opportunità con Liberali e Favasuli ben respinte da Palmisani e poi con Pittarello che spara alto sopra la traversa. E proprio allo scadere arriva il vantaggio del Catanzaro con il gol rocambolesco di Frosinini: su cross di Favasuli, l’esterno con la coscia trova la traversa e sulla caduta deposita in rete di nuca. Pronti via, la ripresa parte col raddoppio immediato che porta la firma di Liberali che affonda dalla destra, rientra e fa partire il tiro vincente alle spalle di Palmisani. Il Frosinone non ci sta: Ghedjemis si carica i suoi sulle spalle, viene stoppato ancora da Pigliacelli, che non può nulla poi sul destro angolato di Cichella che riapre la partita. E l’operazione rimonta, grazie ai primi cambi, si completa al ventiduesimo sull’asse Oyono-Fiori che punisce una difesa troppo ferma.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 7; Cassandro 6. Antonini 5.5 (23′ st D’Alessandro 6), Brighenti 5.5; Favasuli 6, Pontisso 6 (23′ st Pompetti 6), Petriccione 6.5, Frosinini 6.5 (39′ st Verrengia); Liberali 7 (39′ st Koffi), Iemmello 6.5; Pittarello 6.5 (32′ st Nuamah 6). In panchina: Marietta, Esteves, Bashi, Jack, Alesi, Rispoli, Buglio. Allenatore: Aquilani 6.5.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani 6.5; Oyono A. 6.5 (25′ st Oyono J. 6), Calvani 6, Cittadini 5.5, Marchizza 6 (45′ st Corrado); Cichella 6.5, Calò 6.5, Koutsoupias 6 (45′ st Gelli), Ghedjemis 7, Raimondo 5 (10′ st Fiori 7), Kvernadze 5.5 (9′ st Zilli 6). In panchina: Lolic, Pisseri, Masciangelo, Fini, Vergani, Kone. Allenatore: Alvini 6.5

ARBITRO: Galipò di Firenze 6. RETI: 47′ pt Frosinini, 1′ st Liberali, 4′ st Cichella, 22′ st Fiori. NOTE: poco nuvoloso, terreno in erba naturale. Spettatori: 9.919. Ammoniti: Oyono A., Fiori, Cittadini, Iemmello, Oyono J. Angoli: 3-9. Recupero: 2′; 6′.

