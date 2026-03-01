Reggio Calabria, aggrediti due poliziotti. Il Sap: «Serve una riflessione seria»

la denuncia

REGGIO CALABRIA «Aggressione a due operatori della Polizia di Stato durante lo svolgimento del proprio servizio a Reggio Calabria». Lo riferisce in una nota il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia. «I colleghi – spiega il Sap – stavano procedendo alla notifica di un atto nei confronti di un soggetto sottoposto a misura restrittiva quando, nel corso dell’attività, si è verificata una violenta reazione che ha coinvolto anche terze persone presenti sul posto. L’aggressione ha reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere per entrambi gli operatori. L’episodio si inserisce in un contesto nazionale che evidenzia un incremento delle aggressioni ai danni del personale in divisa impegnato nei servizi di controllo del territorio e nell’esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Si tratta di eventi che impongono una riflessione seria sul piano normativo, organizzativo e operativo. Il SAP richiama l’attenzione delle Istituzioni competenti sulla necessità di garantire adeguate dotazioni organiche nei presidi territoriali maggiormente esposti; implementare strumenti di tutela giuridica e operativa per il personale impiegato in attività a rischio; assicurare la piena applicazione delle aggravanti previste per i reati commessi contro pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni; rafforzare le misure di prevenzione nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi. È fondamentale che l’azione dello Stato sia accompagnata da strumenti normativi efficaci e da risorse adeguate, affinché gli operatori possano svolgere il proprio servizio in condizioni di sicurezza e con il necessario supporto istituzionale. Il SAP esprime vicinanza ai colleghi coinvolti, auspicando una pronta guarigione e confidando in un rapido accertamento delle responsabilità».

