Ultimo aggiornamento alle 12:10
Un cane cade in una scarpata a Terranova da Sibari, recuperato dai Vigili del Fuoco – VIDEO

L’animale si era allontanato dall’abitazione dei suoi proprietari da quattro giorni

Pubblicato il: 01/03/2026 – 12:03
COSENZA Questa mattina, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza sono intervenuti nel comune di Terranova da Sibari, in località Madonna delle Grazie, per il recupero di un cane di razza Corso del peso di circa 70 kg, precipitato in una scarpata. L’animale si era allontanato dall’abitazione dei proprietari da quattro giorni. Nella serata di ieri è stato localizzato dal personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castrovillari, che ha individuato l’area in cui si trovava il cane, rimasto bloccato in una zona particolarmente impervia.

Alle prime luci dell’alba è intervenuta una squadra del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Cosenza, specializzata in operazioni in ambienti complessi. Gli operatori, mediante tecniche SAF e attrezzature specifiche, hanno raggiunto l’animale, provvedendo alla sua messa in sicurezza e al successivo recupero. Il cane, apparso provato dall’esperienza ma in buone condizioni generali, è stato affidato ai legittimi proprietari. Sul posto hanno operato il Nucleo SAF di Cosenza e il distaccamento di Castrovillari.

