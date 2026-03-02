Calabrese: «Con noi al governo alla Regione nessun precario verrà abbandonato»

l’intervento

CATANZARO “Anche l’amministrazione della Città di Locri, la città del mio cuore, ha aderito, come hanno fatto tantissimi altri enti, alla stabilizzazione dei Tis che nei mesi scorsi abbiamo proposto con il governo regionale. Un passo importante, atteso da anni”. Così Giovanni Calabrese, assessore regionale al Lavoro, in un post su social con la foto di un lavoratore Tis che firma l’assunzione a Locri (foto in basso). “Sono particolarmente felice – ha proseguito Calabrese – per Sergio e per tutti i suoi colleghi: quando ero sindaco ho avuto modo di apprezzarne l’impegno, la serietà e il senso del dovere. Stamattina, dopo tanti sacrifici e tanta attesa, hanno firmato il contratto di assunzione. È un traguardo meritato. È una vittoria di dignità e di giustizia. In bocca al lupo per questa nuova vita. Con il presidente Roberto Occhiuto contiamo di costruire una Calabria normale e, con il nostro governo, nessun precario verrà abbandonato”.

