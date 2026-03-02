Catanzaro nuovamente in campo mercoledì. Contro la Carrarese arbitra Dionisi
Resi noti i direttori di gara della 28esima giornata del campionato di calcio di Serie B
ROMA Resi noti gli arbitri della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B in programma tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo. 03/03 Padova – Spezia (ore 19) arbitro: Perri di Roma; – ore 20 Cesena – Monza arbitro: Boancina di Bergamo; Reggiana – Sudtirol arbitro: Zanotti di Rimini; Venezia – Avellino arbitro: Mucera di Palermo; Entella – Modena arbitro: Tremolada di Monza; Carrarese – Catanzaro (04/03, ore 19) arbitro: Dionisi di L’Aquila; Bari – Empoli (04/03, ore 20) arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno; Frosinone – Pescara (04/03, ore 20) arbitro: Di Marco di Ciampino; Juve Stabia – Sampdoria (04/03, ore 20) arbitro: Collu di Cagliari; Palermo – Mantova (04/03, ore 20) arbitro: Ayroldi di Molfetta.
