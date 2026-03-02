Cosenza calcio, le foto sfocate e la ricerca di un fotografo «automunito». Scatta l’ironia dei tifosi

l’annuncio

COSENZA Cercasi fotografo. No, non è il cartello appeso fuori da un negozio di ceramiche artistiche, ma l’ultimo annuncio social del Cosenza calcio. E tanto è bastato per scatenare le immancabili ironie dei tifosi rossoblù, sempre pronti a cogliere – è il caso di dirlo – ogni dettaglio.

«La società Cosenza Calcio con sede legale in via Conforti n.25 seleziona fotografo per le attività del club». Esperienza richiesta, automunito, curriculum agli indirizzi ufficiali. Un annuncio quasi burocratico che, nel giro di pochi minuti, ha scatenato numerosi commenti pungenti. «La maggior parte dei fotografi che vi potete permettere, sabato e domenica hanno i matrimoni», scrive un tifoso. E poi l’affondo tecnologico: «Ma le foto di ieri con un Alcatel del 2000 chi le faceva?».

Il riferimento è al post pubblicato ieri poco prima della partita contro il Sorrento, con le immagini delle maglie dei giocatori pronte per il match. Solo che alcune di quelle foto erano decisamente sfocate. Non un filtro artistico, non un vezzo creativo: proprio sfocate.

Da lì al collegamento con l’annuncio il passo è stato brevissimo.

In fondo, nel calcio moderno si cura ogni aspetto: tattica, comunicazione, brand identity. E anche la messa a fuoco vuole la sua parte. Ora non resta che attendere il nuovo obiettivo rossoblù: possibilmente luminoso, stabile e allergico all’effetto nebbia. (redazione@corrierecal.it)

