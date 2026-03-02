«È necessario un progetto di rilancio che rimetta al centro le aree interne e valorizzi l’Arberia»

l’intervento

COSENZA Il candidato alla presidenza della Provincia di Cosenza, Franz Caruso, interviene sul futuro delle comunità arbereshe del territorio provinciale. “Il nostro territorio provinciale custodisce il cuore dell’Arberia calabrese – afferma Franz Caruso –. Da Lungro a Civita, da San Demetrio Corone a Santa Sofia d’Epiro, è tutto un patrimonio, unico, fatto di tradizioni, identità e storia che dura da oltre cinque secoli. Non possiamo permettere che questo straordinario giacimento culturale venga messo a rischio dallo spopolamento e dall’isolamento. La crisi demografica che colpisce molti comuni del Pollino e dell’Alto Ionio, l’emigrazione dei giovani, la carenza di servizi e infrastrutture e le difficoltà economiche stanno mettendo a dura prova queste comunità. È necessario un progetto organico e unitario di rilancio che rimetta al centro le aree interne e valorizzi l’Arberia come sistema culturale, turistico ed economico integrato”. “Da Sindaco della città capoluogo – ricorda Franz Caruso – ho da tempo dimostrato concretamente la mia vicinanza alle comunità arbereshe, ospitando a Cosenza iniziative culturali, religiose e istituzionali dedicate alla loro storia e alla loro identità, rafforzando un legame che considero strategico e non meramente simbolico. Cosenza deve essere casa anche dell’Arberia, un punto di riferimento e di sostegno per tutti i Comuni che ne fanno parte”. “La Provincia- dunque – prosegue il candidato Franz Caruso – deve avere la capacità, ed io mi impegnerò a farlo, di coordinare politiche per il contrasto allo spopolamento, per il sostegno alla scuola e alla conservazione della lingua e delle tradizioni arbereshe, per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi essenziali”. “L’Arberia non è una realtà marginale, ma una componente identitaria fondamentale della nostra provincia. Difenderla e rilanciarla significa difendere la pluralità culturale, la storia e il futuro dell’intero territorio cosentino. È un impegno che assumo con responsabilità e determinazione, convinto che solo facendo rete tra istituzioni e comunità potremo evitare il rischio dell’oblio e restituire prospettiva e speranza ai nostri borghi”.

