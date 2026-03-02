Fallimento Ente Fiere Cosenza: la Regione condannata per i mancati versamenti

la decisione

COSENZA Dopo lungo contenzioso che ha visto contrapposti alla Regione Calabria i dipendenti e la Curatela dell’Ente dichiarato fallito nel 2015, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1561 del 27 febbraio 2026, ha accolto il ricorso in appello proposto dalla curatela fallimentare, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Spataro del Foro di Cosenza, condannando la Regione Calabria al pagamento in favore della Curatela di circa €. 1.500.000,00 conseguenza dell’omesso «versamento del contributo pluriennale di euro 154.937,22 (corrispondenti a 300.000.000 di lire) previsto dall’art. 28, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9, con decorrenza dall’entrata in vigore della medesima legge e fino al 2015, anno in cui l’Ente Fiere è stato dichiarato fallito, detratta la somma di euro 300.000,00, già versata». L’importo riconosciuto trae origine dal diniego frapposto dalla Regione Calabria alla corresponsione in favore dell’Ente Fiere di Cosenza del contributo annuo di lire 300.000.000, per spese di funzionamento, inizialmente riconosciuto al solo Ente autonomo fiere di Reggio Calabria dall’art. 28, c. 4, della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9. La mancata erogazione, nel corso del tempo, del contributo previsto dalla norma regionale di riferimento ha determinato il fallimento dell’Ente Fiere di Cosenza, la revoca della personalità giuridica ed il licenziamento delle 14 unità di personale in servizio.

L’avvocato Giovanni Spataro ha manifestato grande soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato, sottolineando «la rilevanza dei principi giurisprudenziali espressi dal Supremo Consesso Amministrativo e anticipando l’intenzione di proporre azioni risarcitorie nei confronti della Regione Calabria a tutela della Curatela e dei lavoratori licenziati. Un fallimento, quello dell’Ente Fiere di Cosenza, che non si sarebbe mai potuto dichiarare se solo la Regione Calabria avesse ottemperato all’obbligo di contribuzione ordinaria annualmente gravante sulla medesima».

