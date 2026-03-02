La Calabria a Sol, «qualità delle produzioni e promozione portano ad ottimi risultati»

da verona

VERONA «Le aziende presenti a Sol Expo a Verona producono qualità, partendo da questo presupposto ci sono storie bellissime di giovani che si affacciano per la prima volta o tornano ad occuparsi di agricoltura, convinti di poter realizzare un’impresa e dunque produrre valore per il territorio calabrese». E’ soddisfatta, Fulvia Caligiuri direttrice generale di Arsac. Lo stand Calabria Straordinaria è nel padiglione 12 di Sol Expo, con i produttori e le produttrici provenienti da ogni provincia calabrese. La manifestazione da oltre 30 anni rappresenta l’eccellenza dell’olio e delle produzioni mediterranee coinvolgendo l’intero comparto olivicolo. Tre giorni (dal primo al tre marzo) dedicati allo sviluppo delle relazioni tra produttori buyer e stakeholder con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di business valorizzare le produzioni e promuovere la cultura dell’olio nel mondo.

Qualità e promozione

La manifestazione apre le porte anche ai consumatori e gli appassionati con momenti dedicati alle degustazioni ed eventi tematici, per quanto riguarda la Calabria organizzati da Arsac. «In questa narrazione la Regione Calabria e l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese sono al fianco delle aziende che intraprendono questo cammino fatto di qualità, racconto, storia, territorio, tradizioni. Tutto questo non fa che rendere la Calabria ancora più forte», prosegue Caligiuri. «Oggi la percezione diffusa è di una Regione che cammina ad una velocità diversa, come bene ha sottolineato il ministro Lollobrigida nel corso dell’inaugurazione di Sol Expo», sottolinea la Dg di Arsac. Che continua: «L’azione congiunta dei produttori unita ad una valida promozione ci consente di ottenere ottimi risultati, d’altro canto è cosa nota come la Calabria non sia più fanalino di coda di un’Italia che oggi ci vede protagonisti. Qualche anno fa tutto questo pareva davvero impossibile, non resta che proseguire con il lavoro e il percorso tracciato in questi anni». A Verona, presente anche Michelangelo Bruno Bossio funzionario di Arsac. «Ritorniamo a parlare di olio dopo il grande successo del Sol Sud a Catanzaro, rappresentiamo la produzione d’eccellenza della Regione Calabria con un buon numero di aziende ma siamo già proiettati alle prossime manifestazioni che vedranno i nostri prodotti assoluti protagonisti». (redazione@corrierecal.it)

Michelangelo Bruno Bossio – Arsac

