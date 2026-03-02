La Calabria ospiterà il Campionato Europeo di Field Target 2026: presentazione a Cosenza

l’evento

COSENZA La Calabria si prepara ad accogliere un evento di rilievo internazionale. Fidasc Calabria e Asd Field Target Calabria hanno convocato una conferenza stampa di presentazione del Campionato Europeo di Field Target EFTC 2026, che si svolgerà dal 7 al 12 luglio 2026 nel territorio di Fagnano Castello, in provincia di Cosenza.

L’appuntamento con la conferenza stampa è fissato per domenica 15 marzo alle ore 10:30, nella sede di Sport e Salute, in piazza Giacomo Matteotti a Cosenza.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati nel dettaglio il valore sportivo e istituzionale della manifestazione, il programma ufficiale delle giornate di gara, la partecipazione delle delegazioni europee già iscritte e le ricadute sportive, turistiche ed economiche previste per il territorio calabrese.

L’assegnazione dell’Europeo alla Calabria rappresenta un riconoscimento significativo per il movimento regionale e, al tempo stesso, un’importante occasione di promozione internazionale dell’immagine della regione nell’ambito del turismo sportivo sostenibile.



All’incontro interverranno rappresentanti federali, istituzionali e del comitato organizzatore. Considerata la dimensione europea dell’evento, gli organizzatori confidano nella presenza degli organi di informazione e nella più ampia diffusione dell’iniziativa. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato