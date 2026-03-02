La sinergia di Verona Fiere con la Regione Calabria ha «prodotto risultati eccellenti»

la partnership

VERONA Prima il grande successo riscosso dalle due edizioni di Vinitaly and the City nel Parco archeologico di Sibari, poi l’edizione di Cirò del Merano Wine Festival e infine, nell’area fieristica di Catanzaro, il Sol in the City Sud. La sinergia fra il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e Verona Fiere con il supporto organizzativo di Arsac ha reso possibile l’organizzazione di manifestazioni che possono essere considerate declinazioni meridionali dei più grandi eventi realizzati a Verona, prestigiose rassegne internazionali dedicate all’olio e al vino. «C’è una grande voglia di fare da ambo le parti e devo dire che abbiamo ottenuto risultati eccellenti, registrato un notevole successo di visitatori, di pubblico, ma soprattutto – ed è cosa che ci sta più a cuore – è l’attività di promozione», racconta al Corriere della Calabria Federico Bricolo: presidente di Verona Fiere, a margine della conferenza stampa ospitata nello stand di Calabria Straordinaria a Sol Expo 2026.

«Promuovere un territorio come la Calabria è sicuramente facile perché è bella e piena di eccellenze da valorizzare però, allo stesso tempo, bisogna farlo nel modo corretto e la sinergia che abbiamo avuto con la Regione Calabria ci ha permesso di dare il massimo», sostiene ancora Bricolo. «Sono in cantiere delle altre Iniziative, quelle ovviamente collegate a Vinitaly a Sibari ma poi – nella mente dell’assessore Gianluca Gallo e dell’amministrazione regionale – c’è in programma anche un evento dedicato al vino da tenere a Reggio Calabria, nel chilometro più bello d’Italia» (ne abbiamo parlato qui).

Secondo Gianni Bruno, direttore vicario Verona Fiere: «la partnership con la Calabria si è rafforzata ulteriormente e – ancora una volta – a Verona ha reso ancora più speciale la vetrina di Sol Expo 2026, la più grande fiera internazionale dedicata all’olio d’oliva. «Siamo orgogliosi di collaborare con la Regione come Verona Fiere, sono dei veri professionisti», chiosa Bruno.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato