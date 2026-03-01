Sol Expo, due novità per la Calabria. Il “marchio Pollino” e un evento sul vino a Reggio Calabria

l’intervista

VERONA Il marchio Pollino e un grande evento dedicato al vino in sinergia con Veronafiere da organizzare in Calabria, «nel chilometro più bello d’Italia». Sono queste due delle tante novità lanciate dallo stand della Calabria nel padiglione 12 del Sol Expo 2026, la vetrina internazionale dedicata all’intera filiera, dall’olivo alla tavola. «La Calabria negli ultimi anni ha senza dubbio raggiunto risultati importantissimi facendo dei passi in avanti a passo veloce», ha sostenuto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nel corso della visita allo stand calabrese, accompagnato dall’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo. «La Calabria è presente a Verona perché due mesi fa è riuscita ad organizzare a Catanzaro un’edizione del Sol and the City Sud in collaborazione con VeronaFiere. Sono presenti le nostre aziende, con i nostri oli, le nostre cultivar, con i nostri oli biologici e con tutto ciò che racconta una olivicoltura sicuramente in crescita». L’obiettivo della manifestazione è offrire uno spazio di espressione corale per un protagonista della cucina made in Italy offrendo opportunità e spunti per produttori e operatori professionali, ma anche per consumatori o semplici appassionati. «Stiamo tentando di cambiare la reputazione del nostro olio, prima veniva venduto sfuso ed era considerato lampante, abbiamo stimolato fortemente le nostre aziende nella ricerca affannosa della qualità. Abbiamo investito le risorse, ad esempio quelle del PNRR per i frantoi, abbiamo imposto ai beneficiari di fare corsi di formazione per molitura agli operatori dei frantoi e corsi di formazione per assaggio ai titolari. L’Arsac sta eseguendo tutto questo con grande partecipazione non solo dei beneficiari, ma anche di altre aziende che evidentemente hanno capito quanto sia importante ricercare la qualità».

Un racconto che cambia

Come accade per il vino, l’olio fa parte di quell’insieme di eccellenze che consentono di raccontare la cultura, la storia e il valore aggiunto dell’offerta calabrese rispetto ai concorrenti esteri. «L’intensa attività di promozione sta modificando il racconto del settore olivicolo, siamo la seconda regione d’Italia per produzione olivicola ma qualcuno continua a ritenerci un outsider. Abbiamo investito ulteriormente con il piano olivicolo regionale, a cui ha fatto seguito un bando di 50 milioni di euro per nuovi impianti, espianti, reimpianti e meccanizzazione, necessario a combattere la mancanza di manodopera. Siamo in attesa dell’esito della graduatoria, con l’obiettivo ambizioso di insediare almeno 6-7 mila ettari di nuovi oliveti».

Non solo olio

A SOL Expo, la Calabria celebra un immenso patrimonio. «Non parliamo soltanto di olio, ma anche di pane. Non siamo cresciuti con le merendine tanto care oggi ai nostri figli, ma a pane e olio. La valorizzazione dei tanti pani della nostra regione ci consente di conoscerne la storia, la tradizione tramandata fino ai nostri giorni», aggiunge Gallo.

Il marchio Pollino

Nel corso della conferenza stampa organizzata nell’area talk dello stand Calabria Straordinaria, l’assessore Gianluca Gallo annuncia l’avvio e la realizzazione di un progetto sinergico con la Regione Basilicata. «E’ una collaborazione che dura ormai da qualche anno, con l’assessore Carmine Cicala abbiamo più volte avuto occasioni di confronto e deciso insieme di realizzare un marchio Polino», sostiene Gallo. «Condividiamo il massiccio del Polino sul quale insiste uno dei più grandi parchi d’Europa. I beni identitari sono tanti, dal vino ai legumi agli ortaggi fino all’olio e vogliamo – attraverso questo marchio – dare un ulteriore impulso alla promozione».

Un grande evento del vino a Reggio Calabria

Vinitaly and The City a Sibari e Sol and the City Sud a Catanzaro, sono due degli eventi simbolo della proficua sinergia avviata dalla Regione Calabria con VeronaFiere. Accanto agli appuntamenti, ormai diventati un vero e proprio cult, potrebbe presto aggiungersi un grande evento dedicato al vino a Reggio Calabria. E’ lo stesso assessore Gianluca Gallo a darne notizia. «Abbiamo intenzione di dare una prosecuzione anche a Vinitaly and the City che si svolgerà a Sibari dal 17 al 19 luglio presso il Parco archeologico e lo vogliamo fare attraverso un’iniziativa sul chilometro più bello d’Italia, il lungomare di Reggio Calabria, a pochi metri dal Museo Nazionale di Reggio Calabria che ospita i Bronzi di Riace e con l’affaccio sullo Stretto di Messina e sulla vicina Sicilia». «Credo – continua Gallo – che possa essere un ulteriore regalo da fare alla nostra regione grazie all’intensa partnership con VeronaFiere». (redazione@corrierecal.it)

